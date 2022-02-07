Путешествие самолетом: какие продукты можно, а какие строго запрещено брать в ручную кладь

Часто путешественники хотят не только взять с собой в аэропорт перекус, но и провезти в ручной клади вкусные сувениры. Узнайте, какие продукты будут пропущены при досмотре, а с какими придется распрощаться.

Большинство пассажиров знают о том, что в ручную кладь можно брать не больше литра жидкости, расфасованной в бутылочки. Объем каждой бутылочки должен быть не более 100 миллилитров. Однако существует ряд неочевидных правил, о которых следует узнать перед поездкой.

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Какую еду можно брать, а какую – нет

Пассажирам разрешено взять с собой на борт пирожные, хлебобулочные изделия, бутерброды, фрукты, овощи и другие твердые продукты.

А вот банки с хумусом, шоколадной пастой, йогуртом, медом, сиропом, гуакамоле, джемом или вареньем лучше поставить в багаж. Потому что их считают жидкостями и точно заберут при осмотре. Конечно, если объем баночки будет превышать 100 миллилитров.



Разнообразные пасты типа хумуса у вас могут отобрать / Фото Unsplash

Также не стоит брать в ручную кладь банки с оливками, консервированными овощами, а также рыбные и мясные консервы, содержащие сок или соус. Все это считают жидкостями и не пропустят в салон самолета.

Также у пассажиров, вероятно, отберут мягкий творог и сливочное масло. А вот твердый сыр можно перевозить в салоне.

Какую тару выбрать

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Жидкости объемом менее 100 миллилитров можно перевозить, однако они должны находиться в соответствующей маленькой таре. Если у вас есть полулитровая бутылка, в которой осталось 100 миллилитров воды – ее у вас заберут.

Есть ли исключения

Да, существуют жидкие продукты, которые вам позволят взять в ручную кладь в особых ситуациях. Это лекарства, диетическое питание и еда для детей.

Для детей до 2 лет позволяют взять детскую смесь и стерилизованную воду – в том количестве, которое необходимо вашему ребенку на время перелета.



Вам разрешат взять детское питание / Фото Unsplash

Также можно брать на борт детское питание в виде каши, геля или пасты и грудное молоко.

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Жидкости с duty free

После прохождения всех этапов проверки в аэропорту вы можете приобрести безалкогольные и спиртные напитки в магазинах duty free. Такие напитки можно брать на борт. Однако алкоголь упаковывают в специальный пакет, который нельзя открывать до прибытия в пункт назначения.

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