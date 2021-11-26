Что такое тихие аэропорты
Речь идет о так называемых тихих аэропортах. Там все сделано для того, чтобы избавить пассажиров от излишнего стресса и сделать ожидание отправления максимально расслабленным.
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Чтобы добиться этого, в тихих аэропортах уменьшают количество фонового шума. Здесь не слышно десятков навязчивых объявлений о прибытии или отбытии самолетов и поиске опаздывающих на посадку пассажиров. Объявляют только действительно необходимую информацию – о чрезвычайных ситуациях типа потерявшихся детей, а также некоторые задержки рейсов. Для всего остального есть информационное табло и сайт аэропорта.
Зачем это нужно
Прежде всего уменьшение количества объявлений в аэропортах способствует тому, что люди внимательнее относятся к тому, что слышат. Они не пропускают мимо ушей важную информацию, ведь знают, что объявляют только то, что им точно нужно.
В более тихой среде пассажиры могут расслабиться, успокоиться и настроиться на поездку. Это хорошо влияет на эмоциональное состояние и отсутствие или минимизацию стресса во время путешествия.
В тихих аэропортах пассажирам нужно быть внимательнее / Фото Unsplash
Хотя тихие аэропорты имеют очевидные преимущества, людям, привыкшим к обычным аэропортам, нужно быть на чеку и самостоятельно следить за временем регистрации, посадки и отлета их самолета. Здесь нужно больше полагаться на себя, ведь ожидая услышать объявление, они могут опоздать или пропустить что-то важное.
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Где в мире есть тихие аэропорты
Хотя тихие аэропорты до сих пор довольно странное явление для пассажиров, их появляется все больше, и эта тенденция будет продолжать расти. Вот какие аэропорты уже перешли на "тихий режим":
- Амстердамский аэропорт Схипхол, Нидерланды;
- Барселонский аэропорт Эль-Прат, Испания;
- Венецианский аэропорт Марко Поло, Италия;
- Аэропорт Бристоля, Великобритания;
- Аэропорт Лондон-Сити, Великобритания;
- Аэропорт Хельсинки, Финляндия;
- Международный аэропорт Кейптауна, ЮАР;
- Международный аэропорт О. Р. Тамбо, ЮАР;
- Международный аэропорт Пунта-Кана, Доминиканская Республика;
- Международный аэропорт Дубая, ОАЭ;
- Международный аэропорт Канкуна, Мексика;
- Аэропорт Дели, Индия;
- Аэропорт Ченнаи, Индия;
- Аэропорт Мумбаи, Индия;
- Сингапурский аэропорт Чанги.