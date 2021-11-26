Путешествия без стресса: что такое тихие аэропорты и почему они появляются по всему миру

Аэропорт – это довольно шумная локация. Толпы пассажиров и постоянный шум не способствуют тому, чтобы спокойно дождаться своего рейса и отправиться в путешествие. Но такие места все же есть и в последнее время их появляется все больше.

Что такое тихие аэропорты

Речь идет о так называемых тихих аэропортах. Там все сделано для того, чтобы избавить пассажиров от излишнего стресса и сделать ожидание отправления максимально расслабленным.

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Чтобы добиться этого, в тихих аэропортах уменьшают количество фонового шума. Здесь не слышно десятков навязчивых объявлений о прибытии или отбытии самолетов и поиске опаздывающих на посадку пассажиров. Объявляют только действительно необходимую информацию – о чрезвычайных ситуациях типа потерявшихся детей, а также некоторые задержки рейсов. Для всего остального есть информационное табло и сайт аэропорта.

Зачем это нужно

Прежде всего уменьшение количества объявлений в аэропортах способствует тому, что люди внимательнее относятся к тому, что слышат. Они не пропускают мимо ушей важную информацию, ведь знают, что объявляют только то, что им точно нужно.

В более тихой среде пассажиры могут расслабиться, успокоиться и настроиться на поездку. Это хорошо влияет на эмоциональное состояние и отсутствие или минимизацию стресса во время путешествия.

В тихих аэропортах пассажирам нужно быть внимательнее / Фото Unsplash

Хотя тихие аэропорты имеют очевидные преимущества, людям, привыкшим к обычным аэропортам, нужно быть на чеку и самостоятельно следить за временем регистрации, посадки и отлета их самолета. Здесь нужно больше полагаться на себя, ведь ожидая услышать объявление, они могут опоздать или пропустить что-то важное.

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Где в мире есть тихие аэропорты

Хотя тихие аэропорты до сих пор довольно странное явление для пассажиров, их появляется все больше, и эта тенденция будет продолжать расти. Вот какие аэропорты уже перешли на "тихий режим":