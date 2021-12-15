Путешествуем на праздники: самые заснеженные города Европы для зимней поездки
Источник:Euronews
В сезон праздников как никогда хочется настоящей зимы со снегом и морозом. Однако погода не всегда и не всюду может обеспечить такие условия.
Однако есть решение, как обеспечить себе по-настоящему зимние праздники, которое особенно понравится любителям путешествий. Можно отправиться на Новый год или Рождество в один из самых заснеженных городов Европы или даже устроить тур и посетить сразу несколько.
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Этот рейтинг создали, проанализировав среднее количество снежных дней в зимние месяцы. Конечно, даже лидер топа не может обеспечить абсолютно заснеженную зиму, но в этих городах вероятность встретить праздники в сказочной атмосфере будет значительно выше.
Таллин, Эстония – 20,5 снежных дней в месяц
Зимний Таллин / Фото Unsplash
Вильнюс, Литва – 18,5 снежных дней в месяц
Снежный Вильнюс / Фото Viator
Эрфурт, Германия – 17,25 снежных дней в месяц
Эрфурт зимой / Фото MDR
Турку, Финляндия – 16,75 снежных дней в месяц
Турку для любителей настоящей зимней погоды / Фото Jarmo Piironen
Хельсинки, Финляндия – 16,5 снежных дней в месяц
Снег в Хельсинки / Фото UnsplashТолько представьте: морозный горный воздух, заснеженные склоны и любимые лыжи или сноуборд. Не откладывайте, а немедленно отправляйтесь в путешествие вашей мечты! Обо всем остальном позаботится Coral Travel. Заказать тур онлайн можно здесь .
Киев, Украина – 16 снежных дней в месяц
Покрытый снегом Киев / Фото Sky and Method
Каунас, Литва – 16 снежных дней в месяц
Снежный Каунас / Фото Visit Kaunas
Гренобль, Франция – 15,5 снежных дней в месяц
Снег в Гренобле / Фото Grenobloise
Рига, Латвия – 15,5 снежных дней в месяц
Зимняя Рига / Фотографии Kempinski Hotels
Инсбрук, Австрия – 15,5 снежных дней в месяц
Зимний Инсбрук / Фото Frommer's