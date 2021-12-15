Путешествуем на праздники: самые заснеженные города Европы для зимней поездки

В сезон праздников как никогда хочется настоящей зимы со снегом и морозом. Однако погода не всегда и не всюду может обеспечить такие условия.

Однако есть решение, как обеспечить себе по-настоящему зимние праздники, которое особенно понравится любителям путешествий. Можно отправиться на Новый год или Рождество в один из самых заснеженных городов Европы или даже устроить тур и посетить сразу несколько.

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Этот рейтинг создали, проанализировав среднее количество снежных дней в зимние месяцы. Конечно, даже лидер топа не может обеспечить абсолютно заснеженную зиму, но в этих городах вероятность встретить праздники в сказочной атмосфере будет значительно выше.

Таллин, Эстония – 20,5 снежных дней в месяц

Зимний Таллин / Фото Unsplash

Вильнюс, Литва – 18,5 снежных дней в месяц

Снежный Вильнюс / Фото Viator

Эрфурт, Германия – 17,25 снежных дней в месяц

Эрфурт зимой / Фото MDR

Турку, Финляндия – 16,75 снежных дней в месяц

Турку для любителей настоящей зимней погоды / Фото Jarmo Piironen

Хельсинки, Финляндия – 16,5 снежных дней в месяц

Снег в Хельсинки / Фото Unsplash

Киев, Украина – 16 снежных дней в месяц

Только представьте: морозный горный воздух, заснеженные склоны и любимые лыжи или сноуборд. Не откладывайте, а немедленно отправляйтесь в путешествие вашей мечты! Обо всем остальном позаботится Coral Travel. Заказать тур онлайн можно здесь

Покрытый снегом Киев / Фото Sky and Method

Каунас, Литва – 16 снежных дней в месяц

Снежный Каунас / Фото Visit Kaunas

Гренобль, Франция – 15,5 снежных дней в месяц

Снег в Гренобле / Фото Grenobloise

Рига, Латвия – 15,5 снежных дней в месяц

Зимняя Рига / Фотографии Kempinski Hotels

Инсбрук, Австрия – 15,5 снежных дней в месяц

Зимний Инсбрук / Фото Frommer's

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