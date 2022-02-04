Развенчали распространенный миф: почему пить горячие напитки на борту самолета вполне безопасно

Некоторые пассажиры намеренно отказываются от кофе и чая во время полета – ведь беспокоятся о качестве питьевой воды на борту. Бывшая стюардесса рассказала, почему распространено мнение о некачественной воде – всего лишь выдумка.

Среди путешественников существует популярный миф о том, что на борту самолета не стоит ничего пить, кроме воды в бутылках. Причиной этого мифа стали неподтвержденные истории о том, что горячая вода для напитков на борту – это та же жидкость, которая проходит через систему туалетов.

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Отрицает распространенные выдумки

Однако опытная стюардесса Арина Блум рассказала на ресурсе Insider о том, что такого не бывает. Она развенчала миф о едином резервуаре для воды. "У нас разные баки для туалета и кампуса (кухни)", – пишет женщина.

Еще один миф о резервуарах для воды – то, что их редко очищают. Однако Арина утверждает, что пить кипяченую воду на борту вполне безопасно.

Пассажиры иногда беспокоятся о качестве воды, потому что они не знают, как часто чистятся резервуары. Но как часто у вас дома чистятся резервуары для воды и трубы?

– спрашивает бортпроводница.



Не стоит отказываться от напитков из-за слухов / Фото Unsplash

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Женщина утверждает, что качество питьевой воды в самолетах абсолютно нормально. Она сообщила, что все время пьет кофе в самолетах и ​​чувствует себя хорошо.

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