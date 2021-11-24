Развлекалась в парке: в Израиле девочка нашла серебряный шекель возрастом 2000 лет

На территории Израиля была найдена старинная монета, возраст которой насчитывает около 20 тысяч лет. Ее обнаружила девочка, которая вместе с родителями участвовала в развлекательном археологическом просеивании.

О находке сообщило Управление древностей Израиля. Старинную монету случайно обнаружили в Иерусалиме.

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Так выглядела находка / Фото Yaniv Berman / City of David and Israel Antiquities Authority

Девочка с родителями просто развлекались

Любопытно, что шекель обнаружила 11-летняя девочка. Она вместе с родителями принимала участие в развлекательном археологическом просеивании в национальном парке недалеко от Старого Иерусалима.



11-летняя девочка со своей находкой / Фото Yaniv Berman / City of David and Israel Antiquities Authority

На монете изображена чаша. Надпись на ней свидетельствует "израильский шекель" на староеврейском языке.

Исследователи полагают, что монету сделал один из священников Второго иерусалимского храма вскоре после его уничтожения.

Что такое Второй храм

Иерусалимский храм – культовое сооружение, являвшееся центром религиозной жизни еврейского народа. Первый храм был построен царем Соломоном. В VI веке до нашей эры он был разрушен. Вскоре был построен второй храм, существовавший до 20-х годов до нашей эры.

Источник: Иерусалимский храм – культовое сооружение, являвшееся центром религиозной жизни еврейского народа. Первый храм был построен царем Соломоном. В VI веке до нашей эры он был разрушен. Вскоре был построен второй храм, существовавший до 20-х годов до нашей эры.Источник: Википедия

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Старинная монета / Фото Yaniv Berman / City of David and Israel Antiquities Authority



Исследователь с находкой / Фото Yaniv Berman / City of David and Israel Antiquities Authority



Этой монете около 2000 лет / Фото Yaniv Berman / City of David and Israel Antiquities