Розважалася у парку: в Ізраїлі дитина знайшла срібний шекель віком 2000 років

Про знахідку повідомило Управління старожитностей Ізраїлю. Старовинну монету випадково знайшли в Єрусалимі.

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Ось так виглядала знахідка / Фото Yaniv Berman / City of David and Israel Antiquities Authority

Дівчинка з батьками просто розважалися

Цікаво, що шекель виявила 11-річна дівчинка. Вона разом із батьками брала участь у розважальному археологічному просіюванні в національному парку неподалік Старого Єрусалима.



11-річна дівчинка зі своєю знахідкою / Фото Yaniv Berman / City of David and Israel Antiquities Authority

На монеті зображена чаша. Напис на ній засвідчує "ізраїльський шекель" староєврейською мовою.

Дослідники вважають, що монету зробив один зі священників Другого єрусалимського храму незабаром після його знищення.

Що таке Другий храм

Єрусалимський храм – культова споруда, що була центром релігійного життя єврейського народу. Перший храм був збудований царем Соломоном. У VI столітті до нашої ери він був зруйнований. Невдовзі був зведений Другий храм, що існував до 20-х років до нашої ери.

Джерело: Єрусалимський храм – культова споруда, що була центром релігійного життя єврейського народу. Перший храм був збудований царем Соломоном. У VI столітті до нашої ери він був зруйнований. Невдовзі був зведений Другий храм, що існував до 20-х років до нашої ери.Джерело: Вікіпедія

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Старовинна монета / Фото Yaniv Berman / City of David and Israel Antiquities Authority



Дослідник зі знахідкою / Фото Yaniv Berman / City of David and Israel Antiquities Authority



Цій монеті близько 2000 років / Фото Yaniv Berman / City of David and Israel Antiquities Authority