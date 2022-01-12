Роскошная вилла из старого самолета: как выглядит новая приманка для туристов на Бали

Из старого самолета Boeing 737 сделают шикарную виллу. После реконструкции помещение будут сдавать туристам, мечтающим пожить в экзотическом доме.

Остров Бали до пандеми привлекал тысячи путешественников со всего мира. Строгие карантинные ограничения нанесли невероятный ущерб туристическому бизнесу на Бали, однако местные жители надеются, что рано или поздно все будет, как раньше.

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Будет вилла площадью 100 метров



В доме будет роскошный интерьер / Скриншот с видео

Предприниматель Феликс Демин решил сделать оригинальную достопримечательность для туристов. Он приобрел самолет обанкротившейся авиакомпании Mandala Airlines и планирует сделать в нем роскошное жилье.

Самолет разобрали, перевезли и установили на 150-метровой скале с потрясающим видом. Транспортировка длилась 7 месяцев: 2 из них сложную процедуру планировали, и еще 5 – перевозили разные части самолета.



Самолет пришлось разобрать для транспортировки / Скриншот с видео

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Сейчас там идет ремонт. Площадь готовой виллы будет составлять 100 квадратных метров. Внутри планируют сделать гостиную и две спальни.



Так будет выглядеть вход в виллу / Скриншот с видео

В кабине пилотов разместят ванную с панорамным видом. Вход в виллу будет не там, куда обычно заходят пассажиры самолета. Его сделают через один из аварийных выходов – гости будут заходить через крыло.



Таким будет интерьер на кухне / Скриншот с видео

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После окончания ремонта виллу можно будет арендовать как гостиничный номер. А Министерство туризма Индонезии даже предложило владельцу собрать самолет и ничего с ним не делать – он мог бы стать местной достопримечательностью.

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