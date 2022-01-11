Dubai Shopping Festival – настоящее событие для любителей шопинга и развлечений. В этом году он продлится до 29 января.

Также интересно Отдых в Египте: особенности каждого из главных курортов популярной страны

Шоу дронов и концерты

В фестивале, как правило, участвуют мировые бренды с громкими именами, а также локальные торговые марки. Обычно на фестивале представлены тысячи небольших магазинов и местные торговые центры.

Важно, что все продавцы предлагают солидные скидки во время фестиваля. То есть туда можно ездить каждый год, чтобы значительно сэкономить на нужных вещах.

Если давно мечтаете отдохнуть и перезагрузиться, самое время отправиться в путешествие. Coral Travel поможет получить незабываемые впечатления. Выбрать желаемое направление можно здесь .

Гостей здесь ждут не только покупки, но и шоу-программа. В частности, здесь можно увидеть впечатляющие шоу дронов, вечерние салюты, посетить концерты. Также среди гостей регулярно разыгрывают призы.



Во время фестиваля можно увидеть разнообразные шоу / Фото Omar Chatriwala

Тем, кто не очень любит покупки, тоже можно посетить фестиваль. Во время события можно попасть на выступления местных и мировых знаменитостей.

Вам понравится Зачем возле Парфенона разбрасывают мрамор: 5 интересных фактов об Афинах