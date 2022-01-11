Dubai Shopping Festival – настоящее событие для любителей шопинга и развлечений. В этом году он продлится до 29 января.
Также интересно Отдых в Египте: особенности каждого из главных курортов популярной страны
Шоу дронов и концерты
В фестивале, как правило, участвуют мировые бренды с громкими именами, а также локальные торговые марки. Обычно на фестивале представлены тысячи небольших магазинов и местные торговые центры.
Важно, что все продавцы предлагают солидные скидки во время фестиваля. То есть туда можно ездить каждый год, чтобы значительно сэкономить на нужных вещах.
Гостей здесь ждут не только покупки, но и шоу-программа. В частности, здесь можно увидеть впечатляющие шоу дронов, вечерние салюты, посетить концерты. Также среди гостей регулярно разыгрывают призы.
Во время фестиваля можно увидеть разнообразные шоу / Фото Omar Chatriwala
Тем, кто не очень любит покупки, тоже можно посетить фестиваль. Во время события можно попасть на выступления местных и мировых знаменитостей.
Вам понравится Зачем возле Парфенона разбрасывают мрамор: 5 интересных фактов об Афинах
Как когда-то ездили отдыхать за границу: смотрите видео