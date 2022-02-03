Самая важная вещь в чемодане: 3 ошибки, которые допускают туристы при упаковке ботинок

Ботинки – едва ли не основная вещь для каждого путешественника. Ведь без удобной обуви невозможно полноценно гулять и наслаждаться новыми местами.

Главный совет, который можно дать каждому путешественнику – надеть ботинки во время перелета. Так поступают многие туристы – узнайте, почему.

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Почему нужно надевать свои основные ботинки в полет:

так вы сэкономите место в багаже.

если ваш багаж потеряется, ботинки останутся с вами – а они являются едва ли не основным предметом гардероба для туриста.

Однако на практике не всегда реально лететь через несколько стран и проходить личный осмотр в крепких и теплых ботинках. Поэтому приходится прятать их в багаж.



Ботинки – самая важная вещь в гардеробе туриста / Фото Unsplash

Основные ошибки туристов при упаковке ботинок

Берут разную обувь вместо одной универсальной

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Некоторые путешественники пытаются взять с собой резиновые сапоги на случай дождя, кроссовки для прогулок, отдельную пару обуви, подходящую к определенной одежде и так далее. Гораздо лучше – иметь одну надежную пару обуви, которая защитит от воды, болота, непогоды, а также подходит к вашей одежде.

Так вы сэкономите кучу места в чемодане.

Сгибают ботинки, сминая их

Чтобы сэкономить место, туристы могут согнуть ботинки, особенно с длинными голенищами. Однако такой подход портит обувь и делает ее непригодной к использованию.

Лучше всего – запихнуть в ботинки как можно больше вещей, а остальное сложить вокруг – так не придется искать дополнительное место в чемодане.



Обязательно возьмите с собой пару разношенной обуви / Фото Unsplash

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Упаковывают ботинки без дополнительной защиты

Путешественники должны учитывать, что с их чемоданом может случиться неприятность: например, при транспортировке может разбиться бутылка с вином, разлиться шампуни и так далее.

Запачкать одежду не так страшно – можно купить недорогую новую, постирать и высушить свою или же найти в чемодане не пострадавшую. С ботинками все гораздо сложнее – их долго сушить, а купить новую пару может быть слишком дорого. К тому же неразношенные ботинки могут доставить немало дискомфорта вашим ногам.

Поэтому обязательно упаковывайте обувь в дополнительную сумку или пакет, который предохранит ее от повреждения.