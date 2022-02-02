Тереза советует всем, кто хочет упаковать вещи, сначала тщательно отобрать предметы гардероба, которые вы хотите взять с собой. И только после этого приступать к процессу укладывания их в чемодан.
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Выделите отдельную полку
Лучше всего – выделить отдельную стойку для вещей или полку в шкафу. Складывайте или вешайте туда все – одежду, белье, купальники, аксессуары, сумки и обувь.
После того как собрали гардероб для отпуска, критически его осмотрите. Отложите вещи, которые не подходят к общему стилю, а также то, что может оказаться лишним. Позаботьтесь о теплой кофте или куртке на вечер (и не забудьте другие важные предметы, без которых не обойтись).
Когда увидели общую картину, начинайте понемногу паковать вещи в чемодан. Старайтесь складывать их компактно – например, носки можно паковать внутрь ботинок.
Такой подход полезен, ведь:
- вы будете четко знать, что взяли с собой в поездку и какие вещи комбинируются между собой,
- уменьшается шанс забыть что-то важное,
- вы не наберете слишком много лишнего, примерно понимая, какой объем занимают собранные вами вещи.
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