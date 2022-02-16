В Саудовской Аравии установили самый большой в мире калейдоскоп: захватывающие фото и видео

На ежегодной технологической конференции LEAP One Eye on the Stars 2022 в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде установили самый большой в мире калейдоскоп.

Его конструкцию разработали и представили специалисты британской архитектурной студии Stufish Entertainment Architects, специализирующейся на концертной сценографии. Калейдоскоп назвали LEAPscape.

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Как работает самый большой калейдоскоп в мире

Удивительные картинки в калейдоскопе LEAPscape / Фото Dezeen

40-метровая треугольная инсталляция состоит из натянутой зеркальной фольги и светодиодных панелей. На них демонстрируются живописные пейзажи Саудовской Аравии от морских глубин до бескрайнего неба, приправленные цифровыми эффектами. Отражаясь от фольги, эти изображения создают эффект непрерывно расширяющейся иллюзии.

Удивительные картинки у калейдоскопа LEAPscape / Фото Dezeen

Каждый посетитель мог стать частичкой этих неповторимых абстракций, проходя через сквозной калейдоскоп. Конструкцию построили таким образом, чтобы люди не мешали визуальному восприятию друг друга, находясь в калейдоскопе.

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Удивительные картинки у калейдоскопа LEAPscape / Фото Dezeen

"То, что вы чувствуете между разными сценами в калейдоскопе, похоже на переход из одной комнаты в другую. Некоторые из них полностью погружают вас и выводят из состояния стабильности, а другие позволяют перецентрироваться и понять границы пространства", – описал действие калейдоскопа партнер студии-разработчика Мацей Воронецкий.

Самый большой в мире калейдоскоп в действии: смотрите видео