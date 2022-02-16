Його конструкцію розробили та представили спеціалісти британської архітектурної студії Stufish Entertainment Architects, що спеціалізується на концертній сценографії. Калейдоскоп назвали LEAPscape.

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Як працює найбільший калейдоскоп у світі

Дивовижні картинки у калейдоскопа LEAPscape / Фото Dezeen

40-метрова трикутна інсталяція складається з натягнутої дзеркальної фольги та світлодіодних панелей. На них і демонструються мальовничі пейзажі Саудівської Аравії від морських глибин до безкрайнього неба, приправлені цифровими ефектами. Віддзеркалюючись від фольги, ці зображення створюють ефект ілюзії, що безперервно розширюється.

Дивовижні картинки у калейдоскопа LEAPscape / Фото Dezeen

Кожен відвідувач міг стати частинкою цих неповторних абстракцій, проходячи через наскрізний калейдоскоп. Конструкцію побудували таким чином, щоб люди не заважали візуальному сприйняттю один одного, перебуваючи у калейдоскопі.

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Дивовижні картинки у калейдоскопа LEAPscape / Фото Dezeen

"Те, що ви відчуваєте між різними сценами у калейдоскопі, схоже на перехід з однієї кімнати до іншої. Деякі з них повністю занурюють вас та виводять зі стану стабільності, а інші дозволяють перецентруватися та зрозуміти кордони простору", – описав дію калейдоскопу партнер студії-розробника Мацей Воронецький.

Найбільший у світі калейдоскоп у дії: дивіться відео