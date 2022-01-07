Сколько времени длится самый длинный перелет в мире и как пассажиры развлекаются на борту
Источник:Samhui
Существуют перелеты, во время которых пассажиры проводят в воздухе почти сутки. Узнайте, в каком направлении летают самые выносливые путешественники.
Самый длительный полет в мире совершается по рейсу Нью-Йорк – Сингапур. Он длится около 19 часов. Этот рейс выполняют Singapore Airlines.
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Узнайте детали о самом длительном полете:
- В первый раз полет состоялся 9 ноября 2020 года.
- Расстояние полета составляет 15 349 километров.
- Время полета – 18 часов 50 минут
- Самолет – Airbus A350-900ULR.
- Номер рейса SQ23.
Во время полета пассажиры преодолевают около трети расстояния экватора. Стоимость билета в одну сторону составляет около 650 долларов.
Маршрут самого длинного авиаперелета в мире / Фото Samhui
Как развлекаться на борту
Во время столь длительного перелета можно заскучать. Однако пассажирам доступен широкий выбор фильмов и музыки на разных языках.
Кроме того, на борту работает скоростной Wi-Fi за дополнительные деньги. Он доступен почти в течение всего полета, кроме 2,5 часов, когда самолет находится над северной частью Тихого океана.
Обычно рейс отправляется из Нью-Йорка в 23 часа, чтобы прибыть в Сингапур в 5 часов утра послезавтра.
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