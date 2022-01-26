Случайно обнаружили источник: в Исландии откроют новую лагуну с термальной водой
Источник:Travel and Leisure
Исландия известна своими термальными источниками. Многие туристы едут туда не только любоваться поразительной природой, но и чтобы понежиться в теплой воде под открытым небом.
Путешественникам презентовали новый проект под названием Forest Lagoon ("Лесная лагуна" – перевод 24 канал).
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Источник был найден во время строительства
Идея создать лагуну пришла при строительстве автомобильного тоннеля Vaðlaheiðargöng. Тогда случайно обнаружили неизвестный ранее источник геотермальной воды.
Так будет выглядеть спа-центр / Фото Forest Lagoon
Сначала находке были не очень рады – она мешала строительству тоннеля. Но потом источник решили превратить в роскошный спа-курорт.До лета еще далеко, но в отпуск хочется уже? Есть выход – забронируйте тур в Турцию, Египет, Грецию, Испанию или Черногорию на летний сезон 2022. Coral Travel предлагает выгодные условия бронирования на самые популярные направления.
Интерьер украсят деревом / Фото Forest Lagoon
Новую лагуну планируют открыть в конце марта или начале марта. Гостям предложат нежиться в больших бассейнах, наполненных горячей водой.
После купания можно будет расслабиться у камина / Фото Forest Lagoon
Вокруг лагуны расположен сосновый лес Вадласкогур – именно благодаря ему новая аттракция получила свое название.
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Вход будет стоить около 45 долларов / Фото Forest Lagoon
Что ожидает посетителей
- Чтобы передать лесную атмосферу, интерьер украсят натуральным деревом.
- В спа будет большой бассейн площадью более 500 метров, один горячий бассейн, а также бассейн с холодной водой.
- Гости могут отдохнуть в двух барах на воде, а также расслабиться в сауне.
- Билеты будут стоить около 45 долларов.