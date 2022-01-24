Рейтинг составил онлайн-ресурс Money.co.uk, проанализировав более 10 миллионов хэштегов в социальной сети Instagram. Оказалось, что одна гостиница лидирует со значительным отрывом.

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Burj Al Arab в Дубае



Этот отель считают самым "инстаграмным" в мире / Фото Unsplash

Абсолютным рекордсменом стал Burj Al Arab в Дубае. Туристы отметили его на своих фотографиях почти 2,5 миллиона раз.

Burj Al Arab официально является пятизвездочным отелем. Однако его называют "семизвездочным" за роскошный сервис. Гостям здесь предлагают меню подушек, трансфер на Rolls-Royce и множество возможностей сделать роскошное фото.

Также в пятерку самых красивых отелей вошли:

Soneva Jani, Мальдивы,

Bellagio, Лас-Вегас,

The Plaza, Нью-Йорк,

The Beverly Hills Hotel, Калифорния.

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Soneva Jani на Мальдивах



Домики для гостей / Фото Soneva Jani

Этот отель предлагает путешественникам прекрасный панорамный вид на океан. Гости здесь обитают в небольших деревянных бунгало, расположенных прямо на воде.

Bellagio в Лас-Вегасе



Роскошная гостиница привлекает любителей дорогих интерьеров / Фото Bellagio Las Vegas



Здесь можно провести ночь по-королевски / Фото Bellagio Las Vegas

Это большая пятизвездочная гостиница-казино. Главной изюминкой заведения является свето-музыкальный фонтан у входа.

Bellagio является одним из самых больших отелей в мире – в нем расположено 3950 номеров.

The Plaza в Нью-Йорке



Интерьер отеля The Plaza / Фото Palm Court / Tripadvisor

Очень красивая гостиница с роскошными интерьерами. Гостей поражают многочисленные витражи, мрамор, колонны, хрустальные люстры и другие символы жизни богатых и знаменитых.

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The Beverly Hills Hotel в Лос-Анджелесе



Отель The Beverly Hills / Фото Tripadvisor

В этом отеле яркий и нестандартный интерьер. Благодаря своему оригинальному дизайну он стал действительно культовым среди туристов.