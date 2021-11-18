Сочетание античности и современности: в Турции построили музей-отель над древними руинами

В турецком городе Антакья закончили строительство особенного музея-отеля, расположенного прямо над древними руинами. Он призван продемонстрировать, как археологические памятники могут существовать в современной городской среде.

Antakya – отель с историей

Строительство большой 5-звездочной гостиницы началось еще в 2009 году. Однако на этапе закладки фундамента для будущего комплекса обнаружили важную археологическую находку – остатки древнего города Антиохия.

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Там были артефакты, принадлежавшие 13 разным цивилизациям. Среди них – самая большая в мире мозаика in-situ времен Римской империи, фундамент римской бани, статуя греческого бога Эроса, изображение Пегаса. Некоторые из них датируются 3 веком до нашей эры.

Отель построили над раскопками / Фото Dezeen

Совет по защите культурных и национальных ценностей Турции решил, что на этом объекте необходимо провести научные археологические раскопки. Поэтому первоначальные планы пришлось отменить, и компании-застройщику Emre Arolat Architecture пришлось разработать новый проект, который можно было воплотить в жизнь, не разрушив древних памятников.

Это взорвало традиционную типологию гостиниц и выдвинуло идею объединения с общественным музеем, где были бы представлены отреставрированные археологические артефакты,

– рассказали в Emre Arolat Architecture.

Здание объединяет отель и музей / Фото Dezeen

Новый план

Комитет научных экспертов определил места расположения артефактов, которые нужно было раскопать. После этого архитекторы спроектировали здание, учитывая места работы археологов. По плану оно должна было расположиться непосредственно над руинами.

Перед командой стояла задача построить гостиницу с минимально возможной площадью основания. Это сделали с помощью 66 колонн, поддерживающих каркас здания, словно висящего над землей.

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Гости отеля будут жить в модульных номерах / Фото Dezeen

Всего гостиница насчитывает 200 модульных номеров. Ресторан, тренажерный зал, бассейн и ночной клуб расположены на крыше.

После раскопок развалины стали музеем и археологическим парком. Туда можно зайти и осмотреть артефакты, прогулявшись по специальным мостам. Кроме того, благодаря прозрачному стеклянному полу в вестибюле они видны из холла, номеров и ресторана.

Археологический парк можно увидеть через пол в вестибюле / Фото Dezeen

Отель-музей является уникальным примером гармоничного сосуществования элементов античности и современности / Фото Dezeen

