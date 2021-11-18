Antakya – готель з історією

Будівництво великого 5-зіркового готелю розпочалося ще у 2009 році. Проте на етапі закладки фундаменту для майбутнього комплексу виявили важливу археологічну знахідку – залишки стародавнього міста Антіохія.

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Там були артефакти, що належали 13 різним цивілізаціям. Серед них – найбільша у світі мозаїка in-situ часів Римської імперії, фундамент римської лазні, статуя грецького бога Ероса, зображення Пегаса. Деякі з них сягаю віком 3 століття до нашої ери.

Готель побудували над розкопками / Фото Dezeen

Рада з захисту культурних та національних цінностей Туреччини постановила, що на цьому об'єкті необхідно провести наукові археологічні розкопки. Через це початкові плани довелося скасувати, і компанії-забудовнику Emre Arolat Architecture довелося розробити новий проєкт, який можна було втілити у життя, не зруйнувавши стародавніх пам'яток.

Це підірвало традиційну типологію готелів і висунуло ідею об'єднання з громадським музеєм, де були б представлені відреставровані археологічні артефакти,

– розповіли в Emre Arolat Architecture.

Будівля об'єднує готель та музей / Фото Dezeen

Новий план

Комітет наукових експертів визначив місця розташування артефактів, які потрібно було розкопати. Після цього архітектори спроєктували будівлю, враховуючи місця роботи археологів. За планом, вона мала розташуватися безпосередньо над руїнами.

Перед командою стояло завдання збудувати готель з мінімально можливою площею основи. Це зробили за допомогою 66 колон, які підтримують каркас будівлі, що немовби висить над землею.

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Гості готелю житимуть у модульних номерах / Фото Dezeen

Всього готель нараховує 200 модульних номерів. Ресторан, тренажерна зала, басейн та нічний клуб розташовані на рівні даху.

Після розкопок руїни стали музеєм та археологічним парком. Туди можна зайти та оглянути артефакти, прогулявшись спеціальними мостами. Крім того, завдяки прозорій скляній підлозі у вестибюлі їх видно з холу, номерів та ресторану.

Археологічний парк можна побачити через підлогу у вестибюлі / Фото Dezeen

Готель-музей є унікальним прикладом гармонійного співіснування елементів античності та сучасності / Фото Dezeen

