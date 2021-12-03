В Стамбуле в историческом здании синагоги откроют библиотеку

Реставрационные работы в историческом здании стамбульской синагоги Esgher заканчиваются. После открытия ее превратят в молодежный центр района Бейоглу и национальную библиотеку.

Новое назначение синагоги

Синагога на берегу Золотого Рога практически готова к открытию. Работы внутри здания уже закончили, однако над благоустройством территории все еще работают.

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По словам мэра Бейоглу Хайдара Али Йылдиза, историческое здание откроет свои двери и станет центром досуга молодежи уже в ближайшее время.

Проект библиотеки в синагоге / Визуализация Dayli Sabah

Для восстановления здания местные власти провели переговоры с еврейским сообществом и разработали проект с учетом их взглядов и пожеланий. Синагогу отреставрировали так, чтобы сохранить ее первоначальный вид.

Мы не хотим потерять эту идентичность. Воспользовавшись библиотечным фондом, молодые люди узнают, что раньше здесь была синагога,

– поделился мэр Бейоглу.

Долгое время это здание служило кальянной, хотя многие осуждали это. Теперь они еще больше радуются восстановлению синагоги, ведь вскоре горожане и туристы будут приходить сюда с лучшей целью – рассмотреть историческое здание, посетить библиотеку и просто отдохнуть.

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