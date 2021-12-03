Нове призначення синагоги
Синагога на березі Золотого Рогу майже готова до відкриття. Роботи усередині будівлі вже закінчили, проте над благоустроєм території досі працюють.
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За словами мера Бейоглу Хайдара Алі Йилдиза, історична будівля відчинить свої двері та стане центром дозвілля молоді вже найближчим часом.
Проєкт бібліотеки у синагозі / Візуалізація Dayli Sabah
Для відновлення будівлі місцева влада провела переговори з єврейською спільнотою та розробила проєкт з урахуванням їхніх поглядів та побажань. Синагогу відреставрували так, щоб зберегти її початковий вигляд.
Ми не хочемо загубити цю ідентичність. Скориставшись бібліотечним фондом, молоді люди дізнаються, що раніше тут була синагога,
– поділився мер Бейоглу.
Тривалий час ця будівля слугувала кальянною, хоч багато людей засуджували це. Тепер вони ще більше радіють відновленню синагоги, адже невдовзі містяни та туристи приходитимуть сюди з кращою метою – роздивитися історичну будівлю, завітати до бібліотеки та просто відпочити.