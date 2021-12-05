Строгий запрет: почему нельзя залезать на пирамиды в Египте

Оказывается, многие туристы нарушают закон и стремятся залезть на пирамиды. С них открывается невероятный вид, однако это опасно для жизни.

Египетские законы запрещают подниматься на пирамиды. За это храбрецам грозит от месяца до 3 лет тюрьмы.

Актуально Туристическое страхование: почему без него не обойтись во время путешествия за границу

Почему люди хотят залезть на пирамиды

В интернете есть немало видео, как некоторые люди поднимаются на верхушки величественных пирамид. Они делают это для фото, а также, чтобы полюбоваться видами пустыни и Каира.



Некоторые экстремалы мечтают подняться на пирамиды / Фото Unsplash

Пирамиды привлекают тех, кто любит экстрим. А некоторые даже залезают на верхушку пирамид по религиозным мотивам.

Известен случай, когда мужчина залез на вершину, чтобы помолиться. Однако слезть назад уже не смог – известняковые камни обрушились. Пришлось снимать его вертолетом.

Сейчас власти относятся к тем, кто "покоряет" пирамиды, достаточно строго. Ранее экстремалам грозила депортация без права возвратиться. А с 2020 года за попытку подняться можно попасть в тюрьму.

К теме Опасно для здоровья: почему в Египте запрещено купаться ночью

Почему пирамиды опасны



Подниматься на пирамиды строго-настрого запрещено / Фото Unsplash

В первую очередь – это опасно. Время сильно уничтожило пирамиды, хрупкие известняковые камни могут разрушаться под ногами. Люди уничтожают достопримечательности. Некоторые туристы используют снаряжение, разрушающее пирамиды. А некоторые еще и пытаются отколоть и забрать с собой кусочек достопримечательности. Вандалы пишут на пирамидах и даже оставляют мусор.

Хотя за окном зима и холод, сейчас самое время позаботиться о летнем отпуске. Раннее бронирование от Coral Travel – это выгодные условия на самые популярные направления.