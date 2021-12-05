Строгий запрет: почему нельзя залезать на пирамиды в Египте
Источник:GSMinfo
Оказывается, многие туристы нарушают закон и стремятся залезть на пирамиды. С них открывается невероятный вид, однако это опасно для жизни.
Египетские законы запрещают подниматься на пирамиды. За это храбрецам грозит от месяца до 3 лет тюрьмы.
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Почему люди хотят залезть на пирамиды
В интернете есть немало видео, как некоторые люди поднимаются на верхушки величественных пирамид. Они делают это для фото, а также, чтобы полюбоваться видами пустыни и Каира.
Некоторые экстремалы мечтают подняться на пирамиды / Фото Unsplash
Пирамиды привлекают тех, кто любит экстрим. А некоторые даже залезают на верхушку пирамид по религиозным мотивам.
Известен случай, когда мужчина залез на вершину, чтобы помолиться. Однако слезть назад уже не смог – известняковые камни обрушились. Пришлось снимать его вертолетом.
Сейчас власти относятся к тем, кто "покоряет" пирамиды, достаточно строго. Ранее экстремалам грозила депортация без права возвратиться. А с 2020 года за попытку подняться можно попасть в тюрьму.
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Почему пирамиды опасны
Подниматься на пирамиды строго-настрого запрещено / Фото Unsplash
- В первую очередь – это опасно. Время сильно уничтожило пирамиды, хрупкие известняковые камни могут разрушаться под ногами.
- Люди уничтожают достопримечательности. Некоторые туристы используют снаряжение, разрушающее пирамиды. А некоторые еще и пытаются отколоть и забрать с собой кусочек достопримечательности.
- Вандалы пишут на пирамидах и даже оставляют мусор.