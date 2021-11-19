Султанская роскошь: почему туристам стоит посетить хаммам в Турции

Хаммам – традиционный вид турецкого отдыха и восстановления. Рассказываем, в чем особенности хаммама, что нужно для его посещения и какова стоимость хаммама в Турции.

Хотя хаммам и считают традиционным турецким спа-комплексом, однако придумали его совсем не в Турции. Своим появлением хаммам обязан римлянам и их баням под названием "термы".

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Что такое хаммам

Хаммам – турецкая баня, которая традиционно обогревалась большим чаном с водой. Образовавшийся пар передавался в помещение бани сквозь небольшие отверстия в стенах.

Источник: Хаммам – турецкая баня, которая традиционно обогревалась большим чаном с водой. Образовавшийся пар передавался в помещение бани сквозь небольшие отверстия в стенах.Источник: Википедия

Как устроен хаммам



Так выглядит хамам внутри / Фото Mandria

Сегодня почти в каждом турецком городе можно найти хаммам. Их интерьеры, как правило, роскошны и изысканны. Здесь вы увидите мрамор, позолоту, мозаику, бронзовые краны с водой и небольшие отверстия в потолке – чтобы в помещение проникал дневной свет.

Сначала в хаммаме вы попадаете в раздевалку. Там вы меняете одежду на купальник. Также гости должны брать с собой льняное полотенце.

Далее вы попадаете непосредственно в хаммам. Это комната или несколько помещений, где царит полумрак и всюду – влажный пар. Вдоль стен расположены мраморные сиденья и чаши с теплой водой, которой можно умываться.

В оригинальном турецком хаммаме вы должны "распариться" в течение 20 – 40 минут, а затем перейти в соседнее помещение, где специальный человек устроит вам процедуры.

Сначала вам очистят кожу грубой глиняной губкой, а затем нанесут на тело пышную мыльную пену. После этого вас ждет массаж всего тела и ополаскивание водой.

Те же, кто не хочет массаж и разные процедуры, могут просто наслаждаться баней в общей комнате.



В хаммаме вы отдохнете и расслабитесь / Фото Pixabay

Какими бывают хаммамы

Согласно давним традициям, мужчины и женщины ходили в хаммам отдельно, с разных входов. Сейчас существуют разные виды хаммамов: и смешанные, и традиционно женские и мужские.

Есть исторические хаммамы, построенные еще в прошлых веках. Там можно ощутить настоящую атмосферу старинной бани. Стоимость таких хаммамов обычно выше, чем современных.

Сколько времени нужно быть в хаммаме

Здесь лучше не торопиться. На посещение хаммама лучше всего выделить 1,5 – 2 часа. За это время вы успеете расслабиться, избавиться от усталости и отдохнуть. В конце посещения гостям советуют выпить чашку чая с традиционными сладостями.

Кроме того, не забывайте, что хаммам – наслаждение не только для тела, но и для души. Здесь можно вести медленные беседы с друзьями или другими посетителями, думать о приятном, настраиваться на дальнейший отдых.

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Стоимость хаммама в Турции

Традиционные хаммамы для местных жителей Стамбуле стоят около 6 – 7 долларов. Каждая процедура оплачивается отдельно и стоит от 2,5 доллара.

Самый известный хаммам в Стамбуле, Хюррем Султан, который султан Сулейман построил для своей жены Роксоланы, обойдется около 80 евро.



Хамам Хюррем Султан / Фото turk.expert

Посещение исторического хаммама Сулеймане в сердце Стамбула стоит 40 евро.

Туристические хаммамы при отелях обычно предлагают гостям полный комплекс спа-процедур за цену около 70 долларов.

В туристической Анталии хаммам обойдется 15 – 30 долларов человека.