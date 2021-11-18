В каждой стране есть собственные правила поведения, основанные на особенностях местной культуры и религии. Туристам следует узнать об этих правилах и соблюдать их, чтобы не оскорбить местных жителей, а также отдыхать безопасно и радостно.

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Правила, касающиеся молитвы и религии

Не ходите обутыми в святых местах. Там, где турки снимают обувь, туристы обязаны поступить так же. Не стойте перед молящимся человеком. Не заступайте ему вид и не мешайте совершать молитву. Не рассматривайте человека во время молитвы. Без крайней необходимости не обращайтесь к турецким женщинам на улице – они могут считать это оскорблением. Не проявляйте неуважение к обычаям Рамадана. Это священный месяц, когда мусульмане соблюдают строгий пост и жесткие самоограничения.



Уважайте обычаи страны, куда попали / Фото Unsplash

Что такое Рамадан

Месяц обязательного поста у мусульман, который обязывает их к жестким ограничениям. Рамадан длится 30 дней, а его дату определяет лунный календарь. Рамадан является одним из 5 столбов ислама.

Правила, касающиеся этикета

Не оставляйте еду в тарелке. В турецкой культуре оставленная пища говорит о том, что гостю не понравилось. Поэтому старайтесь брать такое количество еды, которое точно съедите. Не носите откровенную одежду вне гостиницы. Турки и турчанки ходят в закрытой одежде, поэтому туристам нужно уважать местные обычаи. Не забывайте о столовом этикете. Не употребляйте слишком много алкоголя. Не обращайте внимания на то, что люди курят во время обеда или ужина.



Старайтесь съедать всю пищу, попавшую к вам на тарелку / Фото Unsplash

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Правила, касающиеся безопасности и местной культуры