В каждой стране есть собственные правила поведения, основанные на особенностях местной культуры и религии. Туристам следует узнать об этих правилах и соблюдать их, чтобы не оскорбить местных жителей, а также отдыхать безопасно и радостно.
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Правила, касающиеся молитвы и религии
- Не ходите обутыми в святых местах. Там, где турки снимают обувь, туристы обязаны поступить так же.
- Не стойте перед молящимся человеком. Не заступайте ему вид и не мешайте совершать молитву.
- Не рассматривайте человека во время молитвы.
- Без крайней необходимости не обращайтесь к турецким женщинам на улице – они могут считать это оскорблением.
- Не проявляйте неуважение к обычаям Рамадана. Это священный месяц, когда мусульмане соблюдают строгий пост и жесткие самоограничения.
Уважайте обычаи страны, куда попали / Фото Unsplash
Что такое Рамадан
Месяц обязательного поста у мусульман, который обязывает их к жестким ограничениям. Рамадан длится 30 дней, а его дату определяет лунный календарь. Рамадан является одним из 5 столбов ислама.
Правила, касающиеся этикета
- Не оставляйте еду в тарелке. В турецкой культуре оставленная пища говорит о том, что гостю не понравилось. Поэтому старайтесь брать такое количество еды, которое точно съедите.
- Не носите откровенную одежду вне гостиницы. Турки и турчанки ходят в закрытой одежде, поэтому туристам нужно уважать местные обычаи.
- Не забывайте о столовом этикете.
- Не употребляйте слишком много алкоголя.
- Не обращайте внимания на то, что люди курят во время обеда или ужина.
Старайтесь съедать всю пищу, попавшую к вам на тарелку / Фото Unsplash
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Правила, касающиеся безопасности и местной культуры
- Не садитесь в такси без логотипа.
- Не злоупотребляйте турецким языком.
- Не покупайте вещи без предварительного торга, хотя бы маленького – это могут также воспринять как нарушение этикета.
- Не покупайте сувениры, которые запрещено вывозить: остатки древних построек и так далее.
- Не демонстрируйте пренебрежение к Кемалю Ататюрку – турецкому президенту, портреты и памятники которому вы встретите в этой стране.