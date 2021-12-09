Туристам, которые едут в Стамбул, советуют не забывать о теплых вещах. Несмотря на то, что среднесуточная температура здесь достаточно высокая, на территории города может быть холодно из-за влажности.
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Средняя температура по месяцам
- Декабрь: днем +11, ночью +5.
- Январь: днем +9, ночью +3.
- Февраль: днем +9, ночью +3.
Зимой здесь могут быть обильные снегопады. Особенно часто они бывают в январе. Поэтому лучше всего – подготовиться к снегу и взять соответствующую одежду.
Зимой в Стамбуле достаточно тепло, но могут быть снегопады.
Впрочем, местные жители любят снег. Дети и взрослые лепят снеговиков и наслаждаются красотой вокруг.
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Часто ли идут дожди
Дожди зимой в Стамбуле бывают, но не слишком часто. Количество дождливых дней составляет примерно 6 в месяц в декабре и январе, а в феврале – около 3.
В феврале в Стамбуле уже чувствуется дыхание весны – дождливых дней становится меньше, а солнечных и относительно теплых дней – больше.
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