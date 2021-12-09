Тем, кто едет в Турцию зимой: погода в Стамбуле по месяцам

Погода в Стамбуле отличается от привычных украинских температур. Город расположен на границе Европы и Азии, к тому же окружен морем – все это влияет на микроклимат.

Туристам, которые едут в Стамбул, советуют не забывать о теплых вещах. Несмотря на то, что среднесуточная температура здесь достаточно высокая, на территории города может быть холодно из-за влажности.

Интересно Планируем будущий отпуск: почему стоит бронировать туры в Турцию на 2022 год

Средняя температура по месяцам

Декабрь: днем +11, ночью +5.

днем +11, ночью +5. Январь: днем +9, ночью +3.

днем +9, ночью +3. Февраль: днем +9, ночью +3.

Зимой здесь могут быть обильные снегопады. Особенно часто они бывают в январе. Поэтому лучше всего – подготовиться к снегу и взять соответствующую одежду.



Зимой в Стамбуле достаточно тепло, но могут быть снегопады.

Только представьте: морозный горный воздух, заснеженные склоны и любимые лыжи или сноуборд. Не откладывайте, а немедленно отправляйтесь в путешествие вашей мечты! Обо всем остальном позаботится Coral Travel.

Впрочем, местные жители любят снег. Дети и взрослые лепят снеговиков и наслаждаются красотой вокруг.

К теме На море в Турцию зимой: почему такой отдых становится безумно популярным

Часто ли идут дожди

Дожди зимой в Стамбуле бывают, но не слишком часто. Количество дождливых дней составляет примерно 6 в месяц в декабре и январе, а в феврале – около 3.

В феврале в Стамбуле уже чувствуется дыхание весны – дождливых дней становится меньше, а солнечных и относительно теплых дней – больше.

Впечатляет: смотрите видео, каким был первый снег в Карпатах