Тим, хто їде до Туреччини взимку: погода у Стамбулі за місяцями

Погода у зимовому Стамбулі відрізняється від звичних українських температур. Місто розташоване на кордоні Європи та Азії, до того ж оточене морем – усе це впливає на мікроклімат.

Туристам, які їдуть до Стамбула, радять не забувати про теплі речі. Попри те, що середньодобова температура взимку тут досить висока, на території міста може бути холодно через вологість.

Цікаво Плануємо майбутню відпустку: чому варто бронювати тури до Туреччини на 2022 рік

Середня температура за місяцями

Грудень: вдень +11, вночі +5.

вдень +11, вночі +5. Січень: вдень +9, вночі +3.

вдень +9, вночі +3. Лютий: вдень +9, вночі +3.

Взимку тут можуть бути сильні снігопади. Особливо часто вони бувають у січні. Тому найкраще – підготуватися до снігу та взяти відповідний одяг.



Взимку у Стамбулі досить тепло, але можуть бути снігопади / Фото Pixabay

Тільки уявіть: морозне гірське повітря, засніжені схили та улюблені лижі або сноуборд. Не відкладайте, а негайно вирушайте в подорож вашої мрії! Про все інше подбає Coral Travel.

Втім, місцеві мешканці полюбляють сніг. Діти й дорослі ліплять сніговиків та насолоджуються красою довкола.

До теми Взимку на море в Туреччину: чому такий відпочинок стає шалено популярним

Чи часто йдуть дощі

Дощі взимку у Стамбулі бувають, однак не надто часто. Кількість дощових днів становить приблизно 6 на місяць у грудні та січні, а в лютому – близько 3.

В лютому у Стамбулі вже відчувається подих весни – дощових днів стає менше, а сонячних і відносно теплих днів – більше.

Вражає: дивіться відео, яким був перший сніг в Карпатах