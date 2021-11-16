Теплые края: 8 прекрасных мест, где можно перезимовать или работать удаленно
Источник:инстаграм veter_doit
Если вы давно мечтаете проводить зиму в теплом месте у моря – не отказывайте себе в этом удовольствии. Узнайте о государствах, которые прекрасно подходят для проживания в течение нескольких месяцев.
Среди украинцев все популярнее становится тренд проводить зиму подальше от снега и холода. Наши соотечественники выбирают для этого как экзотические страны, так и курорты совсем недалеко от Украины. Узнайте, где можно недорого провести зиму в теплом климате у моря.
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Грузия, Батуми
Батуми / Фото Unsplash
Температура зимой у Батуми составляет около 20 градусов. Здесь можно арендовать жилье за 300 евро в месяц. Преимуществом Грузии является то, что здесь небольшая разница во времени с Украиной – всего 1 час. Это позволит комфортно работать с украинскими офисами.
Испания, Канары
Канарские острова / Photo Unsplash
Жилье на Канарах обойдется примерно в 400 долларов в месяц. Разница во времени с Украиной составляет 2 часа. Зимой здесь достаточно тепло – температура редко опускается ниже 20 градусов.
Португалия
Португалия / Фото Unsplash
Зимой в Португалии немного холоднее, чем в предыдущих странах. Температура здесь составляет около 15 градусов. Стоимость жилья 400 – 500 евро в месяц, разница во времени с Украиной – 2 часа.
Несмотря на то, что погода в Португалии не совсем тропическая, зимой здесь можно путешествовать и исследовать многочисленные достопримечательности этой удивительной страны.
Египет, Дахаб
Дахаб / Фото Unsplash
Арендовать жилье в Дахабе можно от 280 евро в месяц. Температура здесь редко падает ниже 22 градусов, а разница во времени с Украиной – всего час. Климат Египта позволяет почти круглый год загорать и даже купаться в море – однако зимой здесь могут быть достаточно холодные ветра.
Турция, Алания
Алания / Фото Unsplash
Цены на жилье здесь достаточно демократичны – от 250 евро в месяц. Зимой в Турции прохладнее, чем в популярном Египте – около 18 градусов. Однако здесь часто бывают сухие и теплые дни, когда можно ходить в футболке.
Кипр
Кипр / Фото Unsplash
Кипр – популярен среди путешественников, поэтому жилье здесь стоит дороже. Оно обойдется вам около 600 – 800 евро в месяц. Температура воздуха зимой здесь составляет около 18 градусов, разница во времени отсутствует.
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Шри-Ланка
Шри-Ланка / Фото Unsplash
Любимое место "зимовщиков". Температура зимой здесь идеальна для курорта – более 30 градусов, жилье стоит довольно дешево – от 150 евро в месяц.
Таиланд
Таиланд / Фото Unsplash
Еще одна страна, популярная среди туристов зимой. Температура здесь тоже не опускается ниже 30 градусов, а жилье можно арендовать за 300 евро в месяц.
Из недостатков – большая разница во времени, которая составляет 4 часа.