Теплые края: 8 прекрасных мест, где можно перезимовать или работать удаленно

Если вы давно мечтаете проводить зиму в теплом месте у моря – не отказывайте себе в этом удовольствии. Узнайте о государствах, которые прекрасно подходят для проживания в течение нескольких месяцев.

Среди украинцев все популярнее становится тренд проводить зиму подальше от снега и холода. Наши соотечественники выбирают для этого как экзотические страны, так и курорты совсем недалеко от Украины. Узнайте, где можно недорого провести зиму в теплом климате у моря.

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Грузия, Батуми



Батуми / Фото Unsplash

Температура зимой у Батуми составляет около 20 градусов. Здесь можно арендовать жилье за ​​300 евро в месяц. Преимуществом Грузии является то, что здесь небольшая разница во времени с Украиной – всего 1 час. Это позволит комфортно работать с украинскими офисами.

Испания, Канары



Канарские острова / Photo Unsplash

Жилье на Канарах обойдется примерно в 400 долларов в месяц. Разница во времени с Украиной составляет 2 часа. Зимой здесь достаточно тепло – температура редко опускается ниже 20 градусов.

Португалия



Португалия / Фото Unsplash

Зимой в Португалии немного холоднее, чем в предыдущих странах. Температура здесь составляет около 15 градусов. Стоимость жилья 400 – 500 евро в месяц, разница во времени с Украиной – 2 часа.

Несмотря на то, что погода в Португалии не совсем тропическая, зимой здесь можно путешествовать и исследовать многочисленные достопримечательности этой удивительной страны.

Египет, Дахаб



Дахаб / Фото Unsplash

Арендовать жилье в Дахабе можно от 280 евро в месяц. Температура здесь редко падает ниже 22 градусов, а разница во времени с Украиной – всего час. Климат Египта позволяет почти круглый год загорать и даже купаться в море – однако зимой здесь могут быть достаточно холодные ветра.

Турция, Алания



Алания / Фото Unsplash

Цены на жилье здесь достаточно демократичны – от 250 евро в месяц. Зимой в Турции прохладнее, чем в популярном Египте – около 18 градусов. Однако здесь часто бывают сухие и теплые дни, когда можно ходить в футболке.

Кипр



Кипр / Фото Unsplash

Кипр – популярен среди путешественников, поэтому жилье здесь стоит дороже. Оно обойдется вам около 600 – 800 евро в месяц. Температура воздуха зимой здесь составляет около 18 градусов, разница во времени отсутствует.

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Шри-Ланка



Шри-Ланка / Фото Unsplash

Любимое место "зимовщиков". Температура зимой здесь идеальна для курорта – более 30 градусов, жилье стоит довольно дешево – от 150 евро в месяц.

Таиланд



Таиланд / Фото Unsplash

Еще одна страна, популярная среди туристов зимой. Температура здесь тоже не опускается ниже 30 градусов, а жилье можно арендовать за 300 евро в месяц.

Из недостатков – большая разница во времени, которая составляет 4 часа.