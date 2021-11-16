Серед українців усе популярнішим стає тренд проводити зиму подалі від снігу та холоду. Наші співвітчизники обирають для цього як екзотичні країни, так і курорти зовсім неподалік України. Дізнайтеся, де можна недорого провести зиму в теплому кліматі біля моря.
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Грузія, Батумі
Батумі / Фото Unsplash
Температура взимку у Батумі становить близько 20 градусів. Тут можна орендувати житло за 300 євро на місяць. Перевагою Грузіє є те, що тут невелика різниця в часі з Україною – усього 1 година. Це дозволить комфортно працювати з українськими офісами.
Іспанія, Канари
Канари / Фото Unsplash
Житло на Канарах обійдеться приблизно 400 доларів на місяць. Різниця в часі з Україною складає 2 години. Взимку тут достатньо тепло – температура рідко опускається нижче 20 градусів.
Португалія
Португалія / Фото Unsplash
Взимку у Португалії трохи холодніше, ніж у попередніх країнах. Температура тут становить близько 15 градусів. Вартість житла 400 – 500 євро на місяць, різниця в часі з Україною – 2 години.
Попри те, що погода в Португалії не зовсім "тропічна", взимку тут можна подорожувати й досліджувати численні пам'ятки цієї дивовижної країни.
Єгипет, Дахаб
Дахаб / Фото Unsplash
Орендувати житло у Дахабі можна від 280 євро на місяць. Температура тут рідко падає нижче 22 градусів, а різниця в часі з Україною – усього година. Клімат Єгипту дозволяє майже цілий рік засмагати й навіть купатися в морі – однак взимку тут можуть бути досить холодні вітри.
Туреччина, Аланія
Аланія / Фото Unsplash
Ціни на житло тут досить демократичні – від 250 євро на місяць. Взимку в Туреччині прохолодніше, ніж у популярному Єгипті – близько 18 градусів. Однак тут нерідко бувають сухі та теплі дні, коли можна ходити у футболці.
Кіпр
Кіпр / Фото Unsplash
Кіпр – популярний серед мандрівників, тому житло тут коштує дорожче. Воно обійдеться вам близько 600 – 800 євро на місяць. Температура повітря взимку тут становить близько 18 градусів, різниця в часі відсутня.
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Шрі-Ланка
Шрі-Ланка / Фото Unsplash
Улюблене місце "зимівників". Температура взимку тут ідеальна для курорту – понад 30 градусів, житло коштує досить дешево – від 150 євро на місяць.
Таїланд
Таїланд / Фото Unsplash
Ще одна країна, популярна серед туристів узимку. Температура тут також не опускається нижче 30 градусів, а житло можна орендувати за 300 євро на місяць.
З недоліків – велика різниця у часі, що складає 4 години.