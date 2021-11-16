Серед українців усе популярнішим стає тренд проводити зиму подалі від снігу та холоду. Наші співвітчизники обирають для цього як екзотичні країни, так і курорти зовсім неподалік України. Дізнайтеся, де можна недорого провести зиму в теплому кліматі біля моря.

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Грузія, Батумі



Батумі / Фото Unsplash

Температура взимку у Батумі становить близько 20 градусів. Тут можна орендувати житло за 300 євро на місяць. Перевагою Грузіє є те, що тут невелика різниця в часі з Україною – усього 1 година. Це дозволить комфортно працювати з українськими офісами.

Іспанія, Канари



Канари / Фото Unsplash

Житло на Канарах обійдеться приблизно 400 доларів на місяць. Різниця в часі з Україною складає 2 години. Взимку тут достатньо тепло – температура рідко опускається нижче 20 градусів.

Португалія



Португалія / Фото Unsplash

Взимку у Португалії трохи холодніше, ніж у попередніх країнах. Температура тут становить близько 15 градусів. Вартість житла 400 – 500 євро на місяць, різниця в часі з Україною – 2 години.

Попри те, що погода в Португалії не зовсім "тропічна", взимку тут можна подорожувати й досліджувати численні пам'ятки цієї дивовижної країни.

Єгипет, Дахаб



Дахаб / Фото Unsplash

Орендувати житло у Дахабі можна від 280 євро на місяць. Температура тут рідко падає нижче 22 градусів, а різниця в часі з Україною – усього година. Клімат Єгипту дозволяє майже цілий рік засмагати й навіть купатися в морі – однак взимку тут можуть бути досить холодні вітри.

Туреччина, Аланія



Аланія / Фото Unsplash

Ціни на житло тут досить демократичні – від 250 євро на місяць. Взимку в Туреччині прохолодніше, ніж у популярному Єгипті – близько 18 градусів. Однак тут нерідко бувають сухі та теплі дні, коли можна ходити у футболці.

Кіпр



Кіпр / Фото Unsplash

Кіпр – популярний серед мандрівників, тому житло тут коштує дорожче. Воно обійдеться вам близько 600 – 800 євро на місяць. Температура повітря взимку тут становить близько 18 градусів, різниця в часі відсутня.

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Шрі-Ланка



Шрі-Ланка / Фото Unsplash

Улюблене місце "зимівників". Температура взимку тут ідеальна для курорту – понад 30 градусів, житло коштує досить дешево – від 150 євро на місяць.

Таїланд



Таїланд / Фото Unsplash

Ще одна країна, популярна серед туристів узимку. Температура тут також не опускається нижче 30 градусів, а житло можна орендувати за 300 євро на місяць.

З недоліків – велика різниця у часі, що складає 4 години.