Только навредит: почему нельзя вешать на чемодан замок

У многих чемоданов в комплекте есть специальные кодовые замки, которые призваны уберечь багаж от воров. Однако на практике это скорее всего не только не поможет, но и создаст обратный эффект.

По словам работников аэропортов, замок на чемодане не сможет помешать вору залезть внутрь. Такая защита, наоборот, привлекает внимание преступников и заставляет их думать, что в чемодане есть что-то ценное и достойное того, чтобы его открыть.

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Как могут открыть чемодан

Даже при наличии защиты, чемодан можно открыть раздвинув замок с помощью обычной ручки. После этого его можно будет закрыть, не оставив следа вторжения. Такой способ иногда используют в аэропортах, чтобы разыскать владельца потерянного багажа.

Кроме того, следя за новостями компаний-производителей замков для чемоданов, воры могут легко найти способ расправиться с этой защитой. К примеру, некоторые из них изготавливают специальные ключи на 3D-принтерах.

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Как обезопасить свои вещи / Фото Freepik

Наиболее действенный способ уберечь свои вещи – не класть в чемодан ничего ценного. Старайтесь брать в отпуск только самое необходимое, а важные и дорогие вещи (документы, технику, деньги, украшения и так далее) целесообразно упаковать в ручную кладь и взять с собой в салон самолета.