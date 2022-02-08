Третья по величине: интересные факты о Розовой пирамиде в Египте

Розовая пирамида – третья по величине пирамида в Египте. Обычно туристам хорошо известна пирамида Хеопса, а вот о Розовой мало кто слышал.

Эта пирамида получила свое название из-за того, что на закате лучи солнца окрашивают ее в розовый цвет. Величественное сооружение доступно туристам – вход туда стоит всего 7 долларов.

Читайте также Отдых на любой вкус: почему путешественники выбирают сеть отелей Otium в Турции

Интересные факты о пирамиде

Гробницу построили для фараона Снеферу. Это произошло около 4600 лет назад.

Высота Розовой пирамиды составляет 104 метра. Интересно, что она не всегда была "розовой" – когда-то стены пирамиды были окрашены в белый цвет.

Вход в Розовую пирамиду расположен на северной стене, довольно высоко над землей. Вероятно, его сделали именно там, чтобы с высоты иметь возможность осматривать царство.



Узкий проход внутри пирамиды / Фото Jj-tours

После входа туристов ожидает небольшой коридор, расположенный под углом 27 градусов. Он ведет вглубь постройки. Проход такой узкий, что на нем приходится лезть приседая.

В пирамиде есть 2 помещения, которые могли служить гробницей фараона. Конечно, для захоронения планировали использовать только одну, а вторую – это муляж, чтобы обмануть возможных расхитителей гробниц.

Тайная комната

До лета еще далеко, но в отпуск хочется уже? Есть выход – забронируйте тур в Турцию, Египет, Грецию, Испанию или Черногорию на летний сезон 2022.на самые популярные направления.

На южной стене пирамиды есть еще один небольшой вход. Путешественники могут попасть туда по деревянной лестнице.

Этот вход ведет к третьей камере, непохожей на предыдущие. Возможно, его сделали специально для хранения многочисленных сокровищ фараона.

Интересно Больше чем пирамида Хеопса: в ОАЭ построят гигантскую скульптуру, которая впечатлит туристов

Однако воры забрали все, что там могло храниться, поэтому у ученых нет возможности точно утверждать это.

Узнайте интересную историю об Эйфелевой башне: смотрите видео