Ця піраміда отримала свою назву через те, що на заході промені сонця фарбують її в рожевий колір. Ця велична споруда є доступною туристам – вхід туди коштує усього 7 доларів.

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Цікаві факти про піраміду

Гробницю побудували для фараона Снеферу. Це сталося близько 4600 років тому.

Висота Рожевої піраміди становить 104 метри. Цікаво, що вона не завжди була "рожевою" – колись стіни піраміди були пофарбовані у білий колір.

Вхід до Рожевої піраміди розташований на північній стіні, досить високо над землею. Ймовірно, його зробили саме там, щоб з висоти мати змогу оглядати царство.



Вузький прохід всередині піраміди / Фото Jj-tours

Після входу на туристів очікує вузький коридор, розташований під кутом 27 градусів. Він веде вглиб споруди. Прохід такий вузький, що у ньому доводиться лізти навприсядки.

У піраміді є 2 приміщення, що могли слугувати гробницею для фараона. Звісно, для поховання планували використати тільки одну, а друга – це муляж, щоб обманути можливих розкрадачів гробниць.

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Таємна кімната

На південній стіні піраміди є ще один маленький вхід. Мандрівники можуть потрапити туди за допомогою дерев'яної драбини. Цей невеликий вхід веде до третьої камери, що несхожа на попередні. Можливо, її зробили спеціально для зберігання численних скарбів фараона.

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Однак крадії забрали усе, що там могло зберігатися, тому вчені не мають змоги точно стверджувати про це.

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