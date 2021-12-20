Они могут удивить креативными номерами, необычными видами из окон и интересными дополнительными услугами для жителей. В таких отелях можно останавливаться не на одну ночь или несколько часов, а на весь отпуск – незабываемые впечатления гарантированы.

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Crowne Plaza в аэропорту Чанги, Сингапур

Отель Crowne Plaza, расположенный в 3-м терминале аэропорта Чанги в Сингапуре, называют городским курортом. Он удивит путешественников тропическим садом, в котором цветут экзотические орхидеи, и бассейном на крыше.

Бассейн с тропическим садом на крыше отеля Crowne Plaza / Фото из фейсбука Crowne Plaza Changi Airport

Среди 563 разноклассных номеров отеля есть номер с террасой и частным входом на крышу с живописными достопримечательностями. Кроме того, жители отеля могут посетить бар в стиле 1970-х годов, круглосуточный ресторан, фитнес-центр и зеркальный лабиринт.

Arlanda Jumbostay в аэропорту Арланда, Стокгольм

Отель Arlanda Jumbostay в аэропорту Арланда особенный тем, что построен на базе самолета Boeing 747. Он предлагает путешественникам 33 номера, где можно в полной мере погрузиться в атмосферу путешествий.

Отель на борту самолета / Фото VW Pics

Гости могут спать в кабине и хранить свои вещи в переоборудованном подвесном контейнере. Также в отеле-самолете есть общие комнаты с 4 кроватями.

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Спальня в самолете для гостей отеля Arlanda Jumbostay / Фото VW Pics

В теплое время года путешественники могут насладиться напитками прямо на крыльях самолета, наблюдая за тем, как взлетают и приземляются другие воздушные суда. Кроме того, в отеле есть кафе, где персонал в винтажной форме бортпроводников подает кофе, коктейли и закуски.

Hilton Munich Airport в аэропорту Мюнхена

Отель Hilton в аэропорту Мюнхена удивляет своими размерами / Фото Courtesy Hilton

Hilton в мюнхенском аэропорту может полностью разрушить стереотип о неудобных и маленьких гостиницах при аэропортах. Hilton расположен между первым и вторым терминалами и поражает своими размерами. Изюминкой отеля является огромный стеклянный атриум, усаженный 18-метровыми пальмами.

Стеклянный атриум в отеле Hilton в мюнхенском аэропорту / Фото Courtesy Hilton

Отель предлагает не только 551 номер, но и бар, изысканный ресторан, СПА-салон, круглосуточный фитнес-центр и бассейн. Неплохо для аэропорта, не правда ли?