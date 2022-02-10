В Турции дайвер случайно наткнулся на гавань древнего города

В путешествии можно не только отдохнуть, но и совершить удивительное открытие, вот как Денем Орхун, который занимался дайвингом на западе Турции и нашел гавань древнего города.

Полтора года назад турецкий инженер, который живет и работает в США, приехал в отпуск на побережье Эгейского моря в Измир. Там он решил уделить время своему увлечению – дайвингу.

Это интересно Отдых в Болгарии станет настоящим открытием: условия раннего бронирования туров

Мужчина нашел гавань древнего города

Во время одного из погружений мужчина наткнулся на круглые колонны под водой. Он предположил, что это могут быть остатки какой-нибудь исторической достопримечательности, а потому сфотографировал свою находку. Позже Денем Орхун показал снимки группе археологов, проводившей раскопки в древнем городе Пергам.

Эксперты Министерства культуры и туризма провели исследование, которое длилось больше года. Они обнаружили, что дайвер случайно нашел порт, принадлежавший городу Атарней. Его расцвет пришелся на 4 век до нашей эры. Здесь была резиденция Гермия, друга Аристотеля, правившего по территории от Атарнея до Ассоса. Предполагается, что жители города покинули его в 1 веке до нашей эры после вспышки неизвестной эпидемии.

Сейчас власти объявили этот район охраняемым объектом первой степени. Кроме того, гавань признали важной архитектурной находкой, свидетельствующей, что начавшаяся в античный период портовая деятельность продолжалась даже после топографических изменений, вызванных тектоническими движениями.

Дайвер нашел возле Израиля старинный меч: смотрите видео