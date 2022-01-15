В Турции начали вакцинировать туристов от COVID-19: сколько это стоит

Власти Турции разрешили медучреждениям вакцинировать от COVID-19 иностранных граждан всеми доступными в стране вакцинами. Эта процедура будет платной.

Как туристу вакцинироваться в Турции

Иностранцев уже вакцинируют в лицензированных медучреждениях и центрах вакцинации во многих городах Турции, в том числе Анкаре, Анталии и Стамбуле.

Это интересно Отдых в Египте: особенности каждого из главных курортов популярной страны

Ассортимент туристических вакцин не отличается от того, что предлагают местным жителям. Они смогут выбрать из препаратов Pfizer/BionTech и Sinovac. Вакцинироваться можно без предварительной записи. Для этого нужно только прийти в центр вакцинации с загранпаспортом.

За процедуру придется заплатить – одна доза вакцины будет стоить 400 турецких лир (30 долларов или 816 гривен).

Если давно мечтаете отдохнуть и перезагрузиться, самое время отправиться в путешествие. Coral Travel поможет получить незабываемые впечатления. Выбрать желаемое направление можно здесь

После получения двух доз данные пациента вносят в систему eNabiz. Турция подключена к европейской системе ковид-сертификатов, то есть турецкий сертификат вакцинации приравнивается к выданному в ЕС.

Это интересно – распространенные мифы о вакцинации: смотрите видео