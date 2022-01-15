Як туристу вакцинуватися в Туреччині

Іноземців вже вакцинують у ліцензованих медустановах та центрах вакцинації у багатьох містах Туреччини, зокрема й туристичних Анкарі, Анталії та Стамбулі.

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Асортимент вакцин для туристів не відрізняється від того, що пропонують місцевим мешканцям. Вони зможуть обрати з препаратів Pfizer/BionTech і Sinovac. Вакцинуватися можна без попереднього запису. Для цього потрібно лише прийти до центру вакцинації з закордонним паспортом.

За процедуру доведеться заплатити – одна доза вакцини коштуватиме 400 турецьких лір (30 доларів або 816 гривень).

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Після отримання двох доз дані пацієнта вносять до системи eNabiz. Туреччина під'єднана до європейської системи ковід-сертифікатів, тобто турецький сертифікат вакцинації прирівнюється до виданого у ЄС.

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