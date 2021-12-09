По словам экспертов, многие путешественники совершают одну и ту же ошибку при планировании своей поездки. Они не учитывают того, что зимой погодные условия могут быть достаточно непредсказуемыми. Поэтому высока вероятность того, что пассажиры самолетов будут иметь дело с задержкой рейсов.

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Вылетайте раньше

Поэтому нужно быть особенно осторожными со временем вылета самолета. Путешественникам советуют бронировать как можно более ранние рейсы, чтобы вероятность задержаться в аэропорту была ниже.

Многие рейсы отменяют или задерживают в ночное время из-за погодных условий. Бронируя утренние рейсы, вы даете себе шанс добраться до взлетной полосы до того, как ударит снег или ледяной шторм,

– сказал основатель сервиса Next Vacay Навин Диттакави.

Конечно, это не значит, что утренние рейсы никогда не задерживаются. Довольно часто за ночь на крыльях самолетов образуются изморозь и лед, что может привести к снижению и потере подъемной силы. Процесс размораживания обычно занимает 10 – 20 минут, и поэтому вылеты иногда ненадолго задерживают.

Бронируйте билеты на ранние рейсы / Фото Pexels

Даже в таких условиях ранние рейсы дают своим пассажирам преимущества. "Чем позже будет ваш рейс, тем меньше вероятность вылететь в тот же день. Это значит, что полет придется перенести на следующий день или еще позже. Если у вас есть билет на утро, но рейс отменят, существует больше шансов забронировать новый рейс на тот же день", – рассказал эксперт по путешествиям Финн Кардифф.

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Кроме того, общественный транспорт, гостиницы и хостелы редко работают круглосуточно. Из-за задержки вечернего рейса на несколько часов, вы рискуете попасть в страну назначения поздно ночью, что может помешать комфортно добраться до временного жилища и заселиться.

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Осторожно с пересадками

Не только время вылета важно при планировании зимней поездки. Нужно понимать, что если вы будете лететь с пересадками, те же погодные условия и задержки могут помешать успеть на следующий самолет.

Конечно, идеальный вариант – это прямой перелет. Но если организовать его невозможно, выбирайте предложение с большим временем ожидания второго рейса. Лучше остаться в городе подольше, переночевать и прогуляться, чем оказаться там без всякого плана.