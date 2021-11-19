Украинские горнолыжные курорты заметает снегом: яркие кадры с веб-камер

Буковель, Драгобрат, Тростян, Пилипец, Захар Беркут – все эти курорты сегодня заметает снегом. Это значит, что открытие в сезоне катания на лыжах и сноубордах – не за горами.

Камеры наблюдения фиксируют снегопады на самых популярных горных курортах Украины. Если с нетерпением ждете начала горнолыжного сезона – он уже близко.

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Буковель

В Буковеле есть немало веб-камер, позволяющих наблюдать за разными зонами курорта. Температура воздуха здесь сегодня составляет 1 градус ниже нуля.



Снег в Буковеле / ​​Скриншот с веб-камеры



Скриншот с веб-камеры



Скриншот с веб-камеры

Посмотреть трансляцию снегопада в Буковеле можно на фейсбуке.

Драгобрат

Курорт Драгобрат, расположенный на высоте 1400 метров над уровнем моря, тоже заметает. Температура воздуха здесь сегодня 2 градуса ниже нуля.



Снегопад на Драгобрате / Скриншот с веб-камеры



Скриншот с веб-камеры

Захар Беркут

В районе Славского тоже снежит. Вот как выглядит курорт в районе подъемника Захар Беркут.



Снег на Захаре Беркуте / Скриншот с веб-камеры



Скриншот с веб-камеры

Тростян

На вершине горы Тростян тоже довольно заснежено.



Гора Тростян / Скриншот с веб-камеры

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Пилипец

На курорте Пилипец, расположенном на высоте 750 метров над уровнем моря, также снежит. Температура здесь составляет около 0 градусов.



Снег на Пилипце / Скриншот с веб-камеры



Скриншот с веб-камеры

В нескольких регионах Украины выпал первый снег