Украинские горнолыжные курорты заметает снегом: яркие кадры с веб-камер

19 ноября 2021 , 15:40
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Источник:

24 канал

Буковель, Драгобрат, Тростян, Пилипец, Захар Беркут – все эти курорты сегодня заметает снегом. Это значит, что открытие в сезоне катания на лыжах и сноубордах – не за горами.

Камеры наблюдения фиксируют снегопады на самых популярных горных курортах Украины. Если с нетерпением ждете начала горнолыжного сезона – он уже близко.

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Буковель

В Буковеле есть немало веб-камер, позволяющих наблюдать за разными зонами курорта. Температура воздуха здесь сегодня составляет 1 градус ниже нуля.


Снег в Буковеле / ​​Скриншот с веб-камеры


Скриншот с веб-камеры


Скриншот с веб-камеры

Посмотреть трансляцию снегопада в Буковеле можно на фейсбуке.

Драгобрат

Курорт Драгобрат, расположенный на высоте 1400 метров над уровнем моря, тоже заметает. Температура воздуха здесь сегодня 2 градуса ниже нуля.


Снегопад на Драгобрате / Скриншот с веб-камеры


Скриншот с веб-камеры

Захар Беркут

В районе Славского тоже снежит. Вот как выглядит курорт в районе подъемника Захар Беркут.


Снег на Захаре Беркуте / Скриншот с веб-камеры


Скриншот с веб-камеры

Тростян

На вершине горы Тростян тоже довольно заснежено.


Гора Тростян / Скриншот с веб-камеры

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Пилипец

На курорте Пилипец, расположенном на высоте 750 метров над уровнем моря, также снежит. Температура здесь составляет около 0 градусов.


Снег на Пилипце / Скриншот с веб-камеры


Скриншот с веб-камеры

В нескольких регионах Украины выпал первый снег

  • Сегодня впервые за сезон заснежило Черниговскую, Сумскую и Киевскую области.
  • Постепенно заметает и горы на Львовщине.
Автор: Аліна Рудченко