Українські гірськолижні курорти замітає снігом: яскраві кадри з веб-камер

Буковель, Драгобрат, Тростян, Пилипець, Захар Беркут – усі ці курорти сьогодні замітає снігом. Це означає, що відкриття сезоні катання на лижах та сноубордах – не за горами.

Камери спостереження фіксують снігопади на найпопулярніших гірських курортах України. Якщо з нетерпінням чекаєте на початок гірськолижного сезону – то він вже близько.

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Буковель

У Буковелі є чимало веб-камер, що дозволяють спостерігати за різними зонами курорту. Температура повітря тут сьогодні складає 1 градус нижче нуля.



Сніг у Буковелі / Скриншот з веб-камери



Скриншот з веб-камери



Скриншот з веб-камери

Подивитися трансляцію снігопаду в Буковелі можна на фейсбуці.

Драгобрат

Курорт Драгобрат, що розташований на висоті 1400 метрів над рівнем моря, також замітає. Температура повітря тут сьогодні 2 градуси нижче нуля.



Снігопад на Драгобраті / Скриншот з веб-камери



Скриншот з веб-камери

Захар Беркут

В районі Славського також сніжить. Ось як виглядає курорт в районі підйомника Захар Беркут.



Сніг на Захарі Беркуті / Скриншот з веб-камери



Скриншот з веб-камери

Тростян

На вершині гори Тростян також досить засніжено.



Гора Тростян / Скриншот з веб-камери

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Пилипець

На курорті Пилипець, що розташований на висоті 750 метрів над рівнем моря, також сніжить. Температура тут становить близько 0 градусів.



Сніг на Пилипці / Скриншот з веб-камери



Скриншот з веб-камери

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