Уникальный континент: 7 невероятно красивых мест Австралии, где стоит побывать туристам

Австралия – удивительно красивая страна, которая может предложить путешественникам немало интересных мест. Уникальная природа, разнообразные флора и фауна, увлекательные развлечения – все это сделает поездку в эту страну незабываемой.

Если вы планируете путешествие в Австралию, следует добавить в свой список обязательных для посещения мест несколько интересных локаций. Уверены, что о визите в эти места вы точно не пожалеете.

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Озера Гиппсленд, Виктория

Озера Гиппсленд / Фото Visit Gippsland

Австралийские озера Гиппсленд – это сеть озер, болот и лагун, расположенная на территории более 600 квадратных километров. Здесь обязательно должны побывать все смелые и отчаянные исследователи. Прибрежные дюны, живописные лагуны и невероятные озерные дельфины никого не оставят равнодушным.

Национальный парк Калбарри

Национальный парк Калбарри / Фото Tripadvisor

Национальный парк Калбарри вокруг реки Мерчисон привлекает туристов удивительно красивым ущельем с красно-белыми полосами песчаника. На территории в 186 тысяч гектаров есть множество пешеходных маршрутов, по которым стоит прогуляться, чтобы насладиться окружающей красотой. Изюминкой парка является Окно Природы – скальное образование, создающее идеальную рамку для пляжного пейзажа.

Fairlight Pool, Новый Южный Уэльс

Океанический бассейн Fairlight Pool / Фото Sydney.com

Fairlight Pool – роскошный океанический бассейн с кристально чистой водой и панорамным видом на океан, окруженный скалистыми стенами. Вокруг пляжа находится небольшой прибрежный заповедник. Это место часто выбирают для семейного отдыха, ведь благодаря каменным стенам в бассейне нет океанических волн.

Остров Кенгуру

Остров Кенгуру / Фото Unsplash

Отвечая своему названию, на острове Кенгуру можно встретить множество этих забавных животных. Кенгуру живут среди величественных скал и потрясающих пейзажей. Туристам не приходится долго бродить по территории, чтобы увидеть хотя бы одно животное, ведь они здесь практически повсюду.

Национальный парк Какаду

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Национальный парк Какаду / Фото Kakadu Tourism

Территория, где находится Национальный парк Какаду, более 65 000 лет назад был домом для аборигенов. Сейчас это самый большой национальный парк Австралии, способный удивить разнообразием своих пейзажей – от болот и рек до песчаников и скалистых пещер. Этот парк является особенной жемчужиной Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Риф Харди, Квинсленд

Риф Харди / Фото Australian Geographic

Риф Харди – это настоящий рай для любителей дайвинга и снорклинга, ведь может похвастаться невероятно богатой морской фауной. Здесь можно увидеть черепах, рифовых акул, барракуд и других обитателей подводного мира.

Остров Мария, Тасмания

Уникальные ландшафты острова Мария / Фото Maria Island Walk

Остров Мария, расположенный неподалеку от восточного побережья Тасмании, поражает историческими развалинами, широкими заливами и величественными скалами. Не меньше впечатляет и дикая природа острова, ведь среди его обитателей можно встретить вомбатов, лесных кенгуру и тасманских дьяволов.

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