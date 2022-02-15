Якщо ви плануєте мандрівку до Австралії, варто додати до свого списку обов'язкових для відвідування місць кілька цікавих локацій. Переконані, що про візит до цих місць ви точно не пожалкуєте.

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Озера Гіппсленд, Вікторія

Озера Гіппсленд / Фото Visit Gippsland

Австралійські озера Гіппсленд – це мережа озер, болот та лагун, що розташувалася на території понад 600 квадратних кілометрів. Тут обов'язково повинні побувати усі сміливі та відчайдушні дослідники. Прибережні дюни, мальовничі лагуни та неймовірні озерні дельфіни не залишать байдужими нікого.

Національний парк Калбаррі

Національний парк Калбаррі / Фото Tripadvisor

Національний парк Калбаррі навколо річки Мерчисон приваблює туристів дивовижно красивою ущелиною з червоно-білими смугами піщаника. На території у 186 тисяч гектарів є безліч пішохідних маршрутів, якими вартує прогулятися, аби насолодитися довколишньою красою. Родзинкою парку є Вікно Природи – скельне утворення, яке створює ідеальну рамку для пляжного пейзажу.

Fairlight Pool, Новий Південний Уельс

Океанічний басейн Fairlight Pool / Фото Sydney.com

Fairlight Pool – розкішний океанічний басейн з кришталево чистою водою та панорамним краєвидом на океан, оточений скелястими стінами. Навколо пляжу є невеличкий прибережний заповідник. Це місце часто обирають для сімейного відпочинку, адже завдяки кам'яним стінам у басейні немає океанічних хвиль.

Острів Кенгуру

Острів Кенгуру / Фото Unsplash

Відповідаючи його назві, на острові Кенгуру можна зустріти безліч цих кумедних тварин. Кенгуру живуть поміж величних скель та приголомшливих пейзажів. Туристам не доводиться довго блукати територією, аби побачити хоча б одну тваринку, адже вони тут практично повсюди.

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Національний парк Какаду

Національний парк Какаду / Фото Kakadu Tourism

Територія, де зараз розташований Національний парк Какаду, понад 65 000 років тому був домом для аборигенів. Зараз це найбільший національний парк Австралії, який здатен здивувати різноманіттям своїх пейзажів – від боліт та річок до піщаників та скелистих печер. Цей парк є особливою перлиною Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Риф Харді, Квінсленд

Риф Харді / Фото Australian Geographic

Риф Харді – це справжній рай для любителів дайвінгу та снорклінгу, адже може похизуватися неймовірно багатою морською фауною. Тут можна побачити черепах, рифових акул, баракуд та інших жителів підводного світу.

Острів Марія, Тасманія

Унікальні ландшафти острова Марія / Фото Maria Island Walk

Острів Марія, розташований неподалік від східного узбережжя Тасманії, вражає історичними руїнами, широкими затоками та величними скелями. Не менш вражає і дика природа острова, адже серед його мешканців можна зустріти вомбатів, лісових кенгуру та тасманійських дияволів.

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