Увидеть Стамбул с высоты: лучшие смотровые площадки для туристов

Стамбул считают самым большим городом Европы, ведь в нем проживает более 15 миллионов жителей. Чтобы оценить масштаб города, лучше всего увидеть его с холма или высокого здания.

Панораму Стамбула считают визитной карточкой города. В мегаполисе есть немало площадок, откуда можно взглянуть на город на Босфоре.

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Холм Чамлиджа (Çamlıca tepesi)

Это самая высокая точка азиатской части Стамбула и популярная локация среди туристов. Холм расположен в одноименном парке в районе Ускудар. Его высота составляет 268 метров.

Добраться до холма Чамлиджа можно, переплыв на пароме через Босфор. От пристани Эминьоню паромы отплывают каждые 15 – 20 минут. Когда выйдете на берег, можете доехать до холма на такси, автобусе, местной маршрутке или дойти пешком.



В Стамбуле есть немало мест, откуда открывается великолепная панорама / Фото Unsplash

Откуда еще можно полюбоваться Стамбулом

Смотровая площадка бизнес-центра Sapphıre. Она расположена на 52-м этаже и позволяет увидеть город с высоты 236 метров.

Галатская башня высотой 63 метра. Эта достопримечательность расположена в Старом городе. В башне можно посидеть в кафе и полюбоваться видом бухты Золотой Рог.

Холм Пьер Лоти в районе Эюп. Там также есть историческое кафе, а добраться до холма можно на фуникулере.

Парк Улус, в котором расположена смотровая площадка.

Холм Нафы Баба возле известной крепости Румелихисар.

Мечеть Сулеймании в районе Фатих. Это вторая по размеру мечеть Стамбула. Туристы непременно посещают эту мечеть, но не все знают, что с заднего двора открывается великолепный вид на Босфор.

Холм Отаатепе – в нем можно увидеть с высоты район Бешикташ.

Мечеть Султана Селима Первого – с ее двора отрывается чудесный вид на город.

Особняк Султана Абдул-Меджида.

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