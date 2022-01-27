Рейтинг составили, опираясь на более чем 232 миллиона подтвержденных отзывов от настоящих путешественников. В топ попали те места, которые получили самые высокие оценки туристов.
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Самые гостеприимные города на планете
Рейтинг возглавил итальянский город Матера, знаменитый своими пещерными сооружениями, являющимися объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО. Считают, что Матера – это третье старейшее постоянно населенное место после Алеппо и Иерихона, а еще здесь снимали немало голливудских фильмов.
Все это делает Матеру невероятно интересным местом для туристов, а продуманная инфраструктура и высококачественный сервис сделали ее еще и самым гостеприимным городом.
Загадочная итальянская Матера / Фото Booking.com
Вторую строчку рейтинга занял город Блед в Словении. Сюда приезжают, чтобы увидеть живописное озеро и Юлийские Альпы, а также погрузиться в местную культуру с традиционной кухней и развлечениями.
Уютный Блед в Словении / Фото Booking.com
На третьем месте – Тайдун, расположенный на юго-восточном побережье Тайваня. Этот город славится своими пляжами, природными парками и богатой культурой. Тропический климат позволяет туристам наслаждаться всем этим круглый год.
Экзотический тайваньский Тайдун / Фото Taitung Country Government
Полный рейтинг самых гостеприимных городов планеты выглядит так:
- Матера, Италия.
- Блед, Словения.
- Тайдун, Тайвань.
- Нафплион, Греция.
- Толедо, Испания.
- Монте-Верде, Бразилия.
- Брюгге, Бельгия.
- Нуса Лембонган, Индонезия.
- Понта Делгада, Азорские острова, Португалия.
- Хоян, Вьетнам.
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Самые гостеприимные регионы мира
Кроме того, Booking.com отдельно опубликовал и список самых гостеприимных регионов мира, которые точно понравятся туристам в 2022 году. В него вошли:
- Гореньский регион, Словения.
- Округ Тайдуг, Тайвань.
- Тасмания, Австралия.
- Бургенланд, Австрия.
- Сейшелы.
- Кентербери, Новая Зеландия.
- Санта-Крус, Аргентина.
- Новая Шотландия, Канада.
- Лимон, Коста-Рика.
- Ла-Риоха, Испания.
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