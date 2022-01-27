Уже ждут туристов: назвали самые гостеприимные места на планете в 2022 году

Сервис интернет-бронирования жилья Booking.com назвал самые гостеприимные города и регионы мира в 2022 году. Там всегда ждут туристов с готовностью обеспечить им лучший отдых.

Рейтинг составили, опираясь на более чем 232 миллиона подтвержденных отзывов от настоящих путешественников. В топ попали те места, которые получили самые высокие оценки туристов.

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Самые гостеприимные города на планете

Рейтинг возглавил итальянский город Матера, знаменитый своими пещерными сооружениями, являющимися объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО. Считают, что Матера – это третье старейшее постоянно населенное место после Алеппо и Иерихона, а еще здесь снимали немало голливудских фильмов.

Все это делает Матеру невероятно интересным местом для туристов, а продуманная инфраструктура и высококачественный сервис сделали ее еще и самым гостеприимным городом.

Загадочная итальянская Матера / Фото Booking.com

Вторую строчку рейтинга занял город Блед в Словении. Сюда приезжают, чтобы увидеть живописное озеро и Юлийские Альпы, а также погрузиться в местную культуру с традиционной кухней и развлечениями.

Уютный Блед в Словении / Фото Booking.com

На третьем месте – Тайдун, расположенный на юго-восточном побережье Тайваня. Этот город славится своими пляжами, природными парками и богатой культурой. Тропический климат позволяет туристам наслаждаться всем этим круглый год.

Экзотический тайваньский Тайдун / Фото Taitung Country Government

Полный рейтинг самых гостеприимных городов планеты выглядит так:

Матера, Италия. Блед, Словения. Тайдун, Тайвань. Нафплион, Греция. Толедо, Испания. Монте-Верде, Бразилия. Брюгге, Бельгия. Нуса Лембонган, Индонезия. Понта Делгада, Азорские острова, Португалия. Хоян, Вьетнам.

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Самые гостеприимные регионы мира

Кроме того, Booking.com отдельно опубликовал и список самых гостеприимных регионов мира, которые точно понравятся туристам в 2022 году. В него вошли:

Гореньский регион, Словения. Округ Тайдуг, Тайвань. Тасмания, Австралия. Бургенланд, Австрия. Сейшелы. Кентербери, Новая Зеландия. Санта-Крус, Аргентина. Новая Шотландия, Канада. Лимон, Коста-Рика. Ла-Риоха, Испания.

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