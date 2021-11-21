Такую неприятную ситуацию могут предупредить люди, которые путешествуют не наедине. Отправляясь в поездку с партнером, другом или коллегой, разделите свои вещи так, чтобы в обоих чемоданах были вещи обоих пассажиров . Там должна быть сменная одежда, белье и средства личной гигиены.

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Один чемодан на двоих

Вероятность того, что потеряются два чемодана, крайне низкая. А если во время путешествия пропадет один из них, оба путешественника будут иметь нужные вещи на первое время .

Такой лайфхак поможет избежать незапланированных финансовых затрат, ведь избавит от необходимости срочно покупать новую одежду. Запаса из чемодана компаньона хватит по крайней мере на несколько дней, в течение которых потерянный чемодан может найтись.

Чтобы не остаться без багажа, нужно разделить вещи между двумя чемоданами / Фото Freepik