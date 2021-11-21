Ваш чемодан потерян: как не остаться без багажа в отпуске

Во время путешествий самолетом иногда случаются недоразумения, и чемоданы теряются. Обычно их находят и возвращаются владельцам за несколько дней, но что делать, чтобы не испортить себе отдых и не оказаться в отпуске без необходимых вещей, пока будут искать багаж?

Такую неприятную ситуацию могут предупредить люди, которые путешествуют не наедине. Отправляясь в поездку с партнером, другом или коллегой, разделите свои вещи так, чтобы в обоих чемоданах были вещи обоих пассажиров. Там должна быть сменная одежда, белье и средства личной гигиены.

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Один чемодан на двоих

Вероятность того, что потеряются два чемодана, крайне низкая. А если во время путешествия пропадет один из них, оба путешественника будут иметь нужные вещи на первое время.

Такой лайфхак поможет избежать незапланированных финансовых затрат, ведь избавит от необходимости срочно покупать новую одежду. Запаса из чемодана компаньона хватит по крайней мере на несколько дней, в течение которых потерянный чемодан может найтись.

Чтобы не остаться без багажа, нужно разделить вещи между двумя чемоданами / Фото Freepik

Важные и ценные вещи, в частности документы, наличные деньги и кредитные карты, лучше вообще не отдавать в багажное отделение. Сложите их в ручную кладь, которая останется с вами в салоне самолета, и не исчезнет случайным образом.