Важный совет: почему на отдыхе в Египте лучше прятать браслет из отеля

Именно браслет может привести к тому, что вам придется покупать сувениры по завышенной цене. Рассказываем, как это работает.

Каждому, кто поселяется в египетском отеле, выдают яркий браслет. Обычно там написано название гостиницы.

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Зачем браслеты

Цвет браслета означает ту категорию сервиса, которую вы выбрали. То есть браслеты отдыхающих на "все включено" отличаются цветом от "half board" (завтраки и ужины).

Браслеты нужно носить, не снимая – именно по ним вас будут пропускать в нужные зоны: например бары или рестораны.

Соответственно, туристы носят браслет круглосуточно и с ним же отправляются на рынок и в сувенирные магазины.



Когда идете на базар, лучше спрятать браслет / Фото Unsplash

Перед тем как назвать цену, смотрят на браслет

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Местные жители обычно знают, какой отель выбирают бюджетные путешественники, а какой – любящие роскошь. К тому же цвет категории также может им многое сказать о туристах.

Опытные туристы рассказывают, что некоторые продавцы смотрят на браслет, прежде чем назвать цену. Тем, у кого браслет из дорогой гостиницы или категории "ультра все включено", могут назвать значительно завышенную стоимость товара.

Чтобы избежать такой схемы мошенничества, лучше прятать свой браслет под одеждой, платком или другим, большим браслетом.

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