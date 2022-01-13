Долина Нарман

Это место не зря называют "долиной сказочных фей". Здесь туристы могут гулять по долине, по обе стороны которой расположены причудливые красные скалы.

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Пейзаж долины Нарман / Фото 24 канал

Они сформировались вследствие того, что мягкая глинистая порода выветривается и вымывается, а более твердые камни сверху остаются. Космические пейзажи долины привлекают путешественников и любителей ярких фотографий.

Озеро Тортум



Озеро Тортум / Фото 24 канал

Горное озеро огромного размера поражает ярким цветом воды. Здесь можно увидеть невероятное сочетание прозрачных голубых вод и скал, окутанных облаками.

В озере также берет начало водопад Тортум – один из самых больших в мире среди образовавшихся в результате землетрясения.

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Раскопки Трои



Руины Трои / Фото Turkey Web Portal

Ученые искали это легендарное место очень долго, а в 1870 году Генриху Шлиману наконец-то удалось отыскать остатки Трои. Этот древний город-крепость расположен на берегу Эгейского моря, возле современного поселения Тевфикие.

Археологи насчитали в городе более 10 культурных слоев – то есть Троя была уничтожена и восстановлена ​​много раз.

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Каппадокия



Пейзаж Каппадокии / Фото Unsplash

Этот удивительный край привлекает тысячи туристов каждый год. Здесь можно полюбоваться невероятными горными пейзажами, посетить дома, храмы и даже пожить в отеле, расположенном в скалах.