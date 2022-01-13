Впечатлят любого путешественника: 4 места, которые можно увидеть только в Турции
Источник:24 канал
Турция – самое популярное направление среди украинцев. Рассказываем об интересных и малоизвестных местах, которые обязательно стоит посетить в этой стране.
Долина Нарман
Это место не зря называют "долиной сказочных фей". Здесь туристы могут гулять по долине, по обе стороны которой расположены причудливые красные скалы.
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Пейзаж долины Нарман / Фото 24 канал
Они сформировались вследствие того, что мягкая глинистая порода выветривается и вымывается, а более твердые камни сверху остаются. Космические пейзажи долины привлекают путешественников и любителей ярких фотографий.
Озеро Тортум
Озеро Тортум / Фото 24 канал
Горное озеро огромного размера поражает ярким цветом воды. Здесь можно увидеть невероятное сочетание прозрачных голубых вод и скал, окутанных облаками.
В озере также берет начало водопад Тортум – один из самых больших в мире среди образовавшихся в результате землетрясения.До лета еще далеко, но в отпуск хочется уже? Есть выход – забронируйте тур в Турцию, Египет, Грецию, Испанию или Черногорию на летний сезон 2022. Coral Travel предлагает выгодные условия бронирования на самые популярные направления.
Раскопки Трои
Руины Трои / Фото Turkey Web Portal
Ученые искали это легендарное место очень долго, а в 1870 году Генриху Шлиману наконец-то удалось отыскать остатки Трои. Этот древний город-крепость расположен на берегу Эгейского моря, возле современного поселения Тевфикие.
Археологи насчитали в городе более 10 культурных слоев – то есть Троя была уничтожена и восстановлена много раз.
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Каппадокия
Пейзаж Каппадокии / Фото Unsplash
Этот удивительный край привлекает тысячи туристов каждый год. Здесь можно полюбоваться невероятными горными пейзажами, посетить дома, храмы и даже пожить в отеле, расположенном в скалах.
Каждое время года здесь проходит впечатляющий фестиваль воздушных шаров – в небо запускают сотни разноцветных шаров, на которых летят туристы.