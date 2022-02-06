Каждый год эксперты анализируют отзывы своих пользователей и определяют лучшие из лучших туристические направления, рестораны, развлечения, гостиницы и пляжи. Отдельной категорией Tripadvisor Travellers' Choise 2022 были направления для пляжного отдыха. Этот рейтинг поможет определиться с местом для следующего отпуска.

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Канкун, Мексика

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Мексиканский Канкун – отличное место как для веселого молодежного, так и для спокойного семейного отдыха. Тропический климат обеспечивает путешественникам лучший пляжный отдых, а кроме того, здесь можно найти и другие развлечения – руины цивилизации Майя Эль-Рей, Ямиль Луум, тематический музей Майя, Музей текилы с дегустациями и многое другое.

Бали, Индонезия

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Живописные виды Бали способны покорить сердце каждого туриста. В сочетании с ласковым солнцем, белоснежными песчаными пляжами и хрустально чистой водой они обеспечат идеальный отдых. А идеальные условия для дайвинга, атмосферные храмы и интересная фауна сделают его веселее.

Крит, Греция

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Крит не зря называют жемчужиной Греции. Путешественники оценят не только идеальные условия для ленивого пляжного отдыха, но и интересные варианты досуга. Здесь все напоминает об истории и мифах древней цивилизации, что придаст вашему отпуску особый шарм.

Кабо-Сан-Лукас, Мексика

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Город Кабо-Сан-Лукас завоевал репутацию прекрасного места для отдыха для разных путешественников – и тех, которые ищут веселья, и тех, кто стремится убежать от шума. Здесь найдутся пляжи на любой вкус – спокойные для желающих понежиться на солнышке и поплавать и активные для фанатов серфинга и активных развлечений.

Плайя-дель-Кармен, Мексика

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Плая-дель-Кармен – одно из лучших в мире мест для дайвинга. Любителей подводного плавания привлекают интересные пещеры и активная жизнь морских обитателей. Кроме того, город является более развитой версией рыбацкого поселка и может предложить другие развлечения – заповедник игривых паукообразных обезьян, руины Коба и другое.

Доминикана

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Доминиканская Республика – отличное место для райского отпуска. Ее залогом является вечное лето, живописная природа и идеальные пляжи. Доминикана заслуживает особого внимания любителей дайвинга и снорклинга, ведь порадует их богатой морской фауной, красивыми рифами и интересными фрагментами затонувших пиратских кораблей.

Майорка, Балеарские острова

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На зажигательную Майорку съезжаются тысячи туристов, ведь она может угодить каждому. Пляжи и гроты, величественный горный хребет, романтические рыбацкие деревни, масштабные оливковые сады делают ее по-настоящему сказочным островом.

Хургада, Египет

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В Хургаде путешественников ждут коралловые рифы и лазурные воды Красного моря. По приятной цене туристы получают возможность комфортно отдохнуть, посетить Аравийскую пустыню и колоритные городские кварталы и насладиться дайвингом.

Тенерифе, Канарские острова

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Тенерифе может поразить не только красивыми пляжами, но и неповторимыми вулканическими пейзажами. Местность Тенерифе очень контрастная, поэтому вряд ли сможет надоесть. Древние леса, бухты с черным песком, колоритные селения, горные массивы создают настоящий рай для путешественников.

Корсика, Франция

Фото Tripadvisor

Отпуск на французском острове Корсика станет гармоничным сочетанием европейского и тропического отдыха. Здесь можно погулять по интересным городкам, полежать на пляже и исследовать местные горы.

Хотя за окном зима и холод, сейчас самое время позаботиться о летнем отпуске. Раннее бронирование от Coral Travel – это выгодные условия на самые популярные направления. Подробнее узнайте здесь .

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Родос, Греция Аруба Пхукет, Таиланд Санторини, Греция Рио-де-Жанейро, Бразилия Шарм-эль-Шейх, Египет Остров Оаху, Гавайи Гоа, Индия Ямайка Фортуна-де-ла-Сан-Карлос, Коста-Рика Седона, Аризона Прая Гранде, Бразилия Орландо, Флорида Кампус-ду-Жордау Баньос, Эквадор