Каждый год эксперты анализируют отзывы своих пользователей и определяют лучшие из лучших туристические направления, рестораны, развлечения, гостиницы и пляжи. Отдельной категорией Tripadvisor Travellers' Choise 2022 были направления для пляжного отдыха. Этот рейтинг поможет определиться с местом для следующего отпуска.
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Канкун, Мексика
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Мексиканский Канкун – отличное место как для веселого молодежного, так и для спокойного семейного отдыха. Тропический климат обеспечивает путешественникам лучший пляжный отдых, а кроме того, здесь можно найти и другие развлечения – руины цивилизации Майя Эль-Рей, Ямиль Луум, тематический музей Майя, Музей текилы с дегустациями и многое другое.
Бали, Индонезия
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Живописные виды Бали способны покорить сердце каждого туриста. В сочетании с ласковым солнцем, белоснежными песчаными пляжами и хрустально чистой водой они обеспечат идеальный отдых. А идеальные условия для дайвинга, атмосферные храмы и интересная фауна сделают его веселее.
Крит, Греция
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Крит не зря называют жемчужиной Греции. Путешественники оценят не только идеальные условия для ленивого пляжного отдыха, но и интересные варианты досуга. Здесь все напоминает об истории и мифах древней цивилизации, что придаст вашему отпуску особый шарм.
Кабо-Сан-Лукас, Мексика
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Город Кабо-Сан-Лукас завоевал репутацию прекрасного места для отдыха для разных путешественников – и тех, которые ищут веселья, и тех, кто стремится убежать от шума. Здесь найдутся пляжи на любой вкус – спокойные для желающих понежиться на солнышке и поплавать и активные для фанатов серфинга и активных развлечений.
Плайя-дель-Кармен, Мексика
Фото Tripadvisor
Плая-дель-Кармен – одно из лучших в мире мест для дайвинга. Любителей подводного плавания привлекают интересные пещеры и активная жизнь морских обитателей. Кроме того, город является более развитой версией рыбацкого поселка и может предложить другие развлечения – заповедник игривых паукообразных обезьян, руины Коба и другое.
Доминикана
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Доминиканская Республика – отличное место для райского отпуска. Ее залогом является вечное лето, живописная природа и идеальные пляжи. Доминикана заслуживает особого внимания любителей дайвинга и снорклинга, ведь порадует их богатой морской фауной, красивыми рифами и интересными фрагментами затонувших пиратских кораблей.
Майорка, Балеарские острова
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На зажигательную Майорку съезжаются тысячи туристов, ведь она может угодить каждому. Пляжи и гроты, величественный горный хребет, романтические рыбацкие деревни, масштабные оливковые сады делают ее по-настоящему сказочным островом.
Хургада, Египет
Фото Tripadvisor
В Хургаде путешественников ждут коралловые рифы и лазурные воды Красного моря. По приятной цене туристы получают возможность комфортно отдохнуть, посетить Аравийскую пустыню и колоритные городские кварталы и насладиться дайвингом.
Тенерифе, Канарские острова
Фото Tripadvisor
Тенерифе может поразить не только красивыми пляжами, но и неповторимыми вулканическими пейзажами. Местность Тенерифе очень контрастная, поэтому вряд ли сможет надоесть. Древние леса, бухты с черным песком, колоритные селения, горные массивы создают настоящий рай для путешественников.
Корсика, Франция
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Отпуск на французском острове Корсика станет гармоничным сочетанием европейского и тропического отдыха. Здесь можно погулять по интересным городкам, полежать на пляже и исследовать местные горы.
Также в рейтинг лучших направлений для пляжного отдыха попали:
- Родос, Греция
- Аруба
- Пхукет, Таиланд
- Санторини, Греция
- Рио-де-Жанейро, Бразилия
- Шарм-эль-Шейх, Египет
- Остров Оаху, Гавайи
- Гоа, Индия
- Ямайка
- Фортуна-де-ла-Сан-Карлос, Коста-Рика
- Седона, Аризона
- Прая Гранде, Бразилия
- Орландо, Флорида
- Кампус-ду-Жордау
- Баньос, Эквадор
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