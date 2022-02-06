Вперед к морю: лучшие направления для пляжного отдыха в 2022 году

6 февраля 2022 , 20:43
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Источник:

Tripadvisor

Если вы планируете отпуск к морю, но не можете выбрать, куда отправиться, стоит обратить внимание на рейтинг Travellers' Choise 2022 туристической платформы Tripadvisor.

Каждый год эксперты анализируют отзывы своих пользователей и определяют лучшие из лучших туристические направления, рестораны, развлечения, гостиницы и пляжи. Отдельной категорией Tripadvisor Travellers' Choise 2022 были направления для пляжного отдыха. Этот рейтинг поможет определиться с местом для следующего отпуска. 

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Канкун, Мексика

Фото Tripadvisor

Мексиканский Канкун – отличное место как для веселого молодежного, так и для спокойного семейного отдыха. Тропический климат обеспечивает путешественникам лучший пляжный отдых, а кроме того, здесь можно найти и другие развлечения – руины цивилизации Майя Эль-Рей, Ямиль Луум, тематический музей Майя, Музей текилы с дегустациями и многое другое. 

Бали, Индонезия

Фото Tripadvisor

Живописные виды Бали способны покорить сердце каждого туриста. В сочетании с ласковым солнцем, белоснежными песчаными пляжами и хрустально чистой водой они обеспечат идеальный отдых. А идеальные условия для дайвинга, атмосферные храмы и интересная фауна сделают его веселее. 

Крит, Греция

Фото Tripadvisor

Крит не зря называют жемчужиной Греции. Путешественники оценят не только идеальные условия для ленивого пляжного отдыха, но и интересные варианты досуга. Здесь все напоминает об истории и мифах древней цивилизации, что придаст вашему отпуску особый шарм. 

Кабо-Сан-Лукас, Мексика

Фото Tripadvisor

Город Кабо-Сан-Лукас завоевал репутацию прекрасного места для отдыха для разных путешественников – и тех, которые ищут веселья, и тех, кто стремится убежать от шума. Здесь найдутся пляжи на любой вкус – спокойные для желающих понежиться на солнышке и поплавать и активные для фанатов серфинга и активных развлечений. 

Плайя-дель-Кармен, Мексика

Фото Tripadvisor

Плая-дель-Кармен – одно из лучших в мире мест для дайвинга. Любителей подводного плавания привлекают интересные пещеры и активная жизнь морских обитателей. Кроме того, город является более развитой версией рыбацкого поселка и может предложить другие развлечения – заповедник игривых паукообразных обезьян, руины Коба и другое. 

Доминикана

Фото Tripadvisor

Доминиканская Республика – отличное место для райского отпуска. Ее залогом является вечное лето, живописная природа и идеальные пляжи. Доминикана заслуживает особого внимания любителей дайвинга и снорклинга, ведь порадует их богатой морской фауной, красивыми рифами и интересными фрагментами затонувших пиратских кораблей. 

Майорка, Балеарские острова

Фото Tripadvisor

На зажигательную Майорку съезжаются тысячи туристов, ведь она может угодить каждому. Пляжи и гроты, величественный горный хребет, романтические рыбацкие деревни, масштабные оливковые сады делают ее по-настоящему сказочным островом. 

Хургада, Египет

Фото Tripadvisor

В Хургаде путешественников ждут коралловые рифы и лазурные воды Красного моря. По приятной цене туристы получают возможность комфортно отдохнуть, посетить Аравийскую пустыню и колоритные городские кварталы и насладиться дайвингом. 

Тенерифе, Канарские острова

Фото Tripadvisor

Тенерифе может поразить не только красивыми пляжами, но и неповторимыми вулканическими пейзажами. Местность Тенерифе очень контрастная, поэтому вряд ли сможет надоесть. Древние леса, бухты с черным песком, колоритные селения, горные массивы создают настоящий рай для путешественников. 

Корсика, Франция

Фото Tripadvisor

Отпуск на французском острове Корсика станет гармоничным сочетанием европейского и тропического отдыха. Здесь можно погулять по интересным городкам, полежать на пляже и исследовать местные горы. 

Хотя за окном зима и холод, сейчас самое время позаботиться о летнем отпуске. Раннее бронирование от Coral Travel – это выгодные условия на самые популярные направления. Подробнее узнайте здесь .

Также в рейтинг лучших направлений для пляжного отдыха попали:

  1. Родос, Греция
  2. Аруба
  3. Пхукет, Таиланд
  4. Санторини, Греция
  5. Рио-де-Жанейро, Бразилия
  6. Шарм-эль-Шейх, Египет
  7. Остров Оаху, Гавайи
  8. Гоа, Индия
  9. Ямайка
  10. Фортуна-де-ла-Сан-Карлос, Коста-Рика
  11. Седона, Аризона
  12. Прая Гранде, Бразилия
  13. Орландо, Флорида
  14. Кампус-ду-Жордау
  15. Баньос, Эквадор

Каким отдых на море был раньше: смотрите видео

 

Автор: Софія Гусєва